‘Liger: Saala Crossbreed’ first look released: Vijay Deverakonda दिखे बेहद दमदार, अगले साल इस दिन होगी रिलीज

मुंबई : साउथ के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) की दुनियाभर में काफी फैन फॉलोइंग है। साउथ में अपने अभिनय से सबके दिलों में राज करने वाले यह अभिनेता अब बॉलीवुड में भी अपनी छाप छोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फिल्म लाइगर के निर्माताओं ने फैंस का उत्साह जारी रखते हुए आज इस फिल्म की एक झलक सांझा की है।

आपको बता दें, एक्शन से भरपूर इस वीडियो में विजय देवारकोंडा (Vijay Deverakonda) आक्रमक दमदार लुक में नजर आ रहे है। वीडियो देख फिल्म का सेट भी कितना भव्य है इसका अंदाजा हम लगा सकते है। फिल्म के डायलॉग भी काफी आकर्षित कर रहे हैं।

Presenting the #LigerFirstGlimpse – packed with action & thrill. This is just the beginning, we'll see you in cinemas on 25th August, 2022! #Liger #VaatLagaDengehttps://t.co/te6eHZwqui@TheDeverakonda @MikeTyson #PuriJagannadh @ananyapandayy @Charmmeofficial @apoorvamehta18 pic.twitter.com/Eo8oPT9fHK

— Karan Johar (@karanjohar) December 31, 2021