करतारपुर साहिब गुरुद्वारा में शराब और मांस पार्टी से मचा बवाल! सिख समुदाय ने की कड़ी कार्रवाई की मांग

Kartarpur Sahib Gurudwara News: करतारपुर साहिब गुरुद्वारा (Kartarpur Sahib Gurudwara) के पवित्र स्थल को लेकर चौंकाने वाली घटना सामने आयी है, यहां पर कथित तौर पर आयोजित एक पार्टी में शराब और मांस परोसा गया था। इस दावे को लेकर सिख समुदाय भावनाएं आहत हैं और मामले की जांच कर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है।

दरअसल, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (DSGPC) के महासचिव जगदीप सिंह काहलों (Jagdeep Singh Kahlon) ने अपने एक्स अकाउंट से एक वीडियो शेयर करते हुए आरोप लगाया है कि पार्टी के दौरान शराब और मांस परोसा गया, जो सिख समुदाय की मान्यताओं के खिलाफ है। उन्होंने लिखा ,’ये अस्वीकार्य है! मैं गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के पवित्र परिसर के भीतर हुई अपवित्रता की घटना की कड़ी निंदा करता हूं, जहां शराब और मांस के साथ एक पार्टी का आयोजन किया गया था। पाकिस्तान सरकार को सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए।’

Unacceptable!

I strongly condemn the sacrilegious incident within the sacred premises of Gurdwara Sri Kartarpur Sahib where a party organised involving alcohol & meat. @GovtofPakistan should take swift action against all responsible people. #srikartarpursahib #sacrilege pic.twitter.com/Fj7YZBHcfH

— Jagdip Singh Kahlon (@jagdipskahlon) November 19, 2023