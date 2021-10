'नरेंद्र भाई केम छो' रोम में सुन PM मोदी ने दिया ऐसा रिएक्शन, कहा- 'माजा मा छो'...

नई दिल्ली: जी-20 शिखर सम्मेलन (G-20 summit) के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोम पहुंचे हुए हैं। रोम में पीएम मोदी का स्वागत बहुत ही ज़ोर शोर से किया गया। के साथ किया गया। वहीं इस दौरान PM ने “पियाज़ा गांधी” में महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) को श्रद्धांजलि (tribute) भी अर्पित की।

आपको बता दें, इसी के साथ ही वह यहां भारतीय लोगों के एक समूह से मिले, जिन्होंने संस्कृत मंत्रों का पाठ किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर मंत्रों को सुना और उनके साथ ओम नमः शिवाय को भी दोहराया। इसी बीच भारतीय झंडे लिये लोगों ने मोदी-मोदी के नारे लगाये और उन्हें प्रोत्साहित किया।

In Rome, I had the opportunity to pay homage to Mahatma Gandhi, whose ideals give courage and inspiration to millions globally. pic.twitter.com/fbaSOYjIr4

वहीं इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने PM मोदी से गुजराती में बात भी की और उनका जवाब भी पाया। जी दरअसल एक व्यक्ति ने उनसे गुजराती में पूछा “नरेंद्र भाई केम छो’ तो इस पर मुस्कुराते हुए जवाब देते हुए PM मोदी ने कहा ‘माजा मा छो’।

Landed in Rome to take part in the @g20org Summit, an important forum to deliberate on key global issues. I also look forward to other programmes through this visit to Rome. pic.twitter.com/e4UuIIfl7f

— Narendra Modi (@narendramodi) October 29, 2021