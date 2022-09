पाकिस्तान के गेंदबाज मोहम्मद आमिर के घर में आई नन्ही परी

नई दिल्ली: पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर के घर बुधवार को एक बार फिर किलकारी गूंजी। मोहम्मद तीसरी बार फिर एक बेटी ते पिता बने। इस खबर की जानकारी उन्होंने खुद अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा कि-“अल्हम्दुलिल्लाह हम एक बच्ची आयरा आमिर के साथ धन्य हैं।”

Alhumdulillah we are blessed with a baby girl ayra amir. pic.twitter.com/pW5y47JvUM

