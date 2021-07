वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी, राज्यपाल आनंदीबेन, सीएम योगी ने किया स्वागत

वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वारणसी पहुंचे गए हैं। वारणसी पहुंचे पीएम मोदी 1475 करोड़ की सौगात की सौगात देंगे। उत्तर प्रदेश ​चुनाव से पहले पीएम मोदी का ये दौरा बेहद ही अहम हैं।

PM @narendramodi to inaugurate and lay the foundation stone of multiple development projects in #Varanasi, in a short while from now. pic.twitter.com/Z06aAl8FLn

— All India Radio News (@airnewsalerts) July 15, 2021