London : किंग्स चार्ल्स से मिले भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी, ‘बहुत खास क्षण’ बताया

London : ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी ने देश में अपनी पोस्टिंग की औपचारिक शुरुआत करते हुए लंदन के बकिंघम पैलेस में किंग चार्ल्स III को अपना परिचय पत्र प्रस्तुत किया है। सितंबर में ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद से राजा द्वारा महल में स्वागत करने वाले श्री दोरईस्वामी पहले भारतीय दूत हैं।

मुलाकात के दौरान उनकी पत्नी और सुजीत घोष भी मौजूद रहीं। इस पल उन्होंने ‘बहुत खास क्षण’ बताया। भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी ने इसी साल सितंबर में पदभार संभाला था। उन्होंने राजदूत गायत्री इस्सर कुमार की जगह ली, जो कि 30 जून, 2022 को सेवानिवृत्त हुए थे।

HC @VDoraiswami presented credentials to His Majesty the King at Buckingham Palace, after which he hosted a Vin d’honneur. Thanks to ⁦@tariqahmadbt⁩ and many Indian and UK friends for being there.⁩ ⁦@MEAIndia⁩ ⁦@IndianDiplomacy⁩ ⁦@indiandiplomats⁩ pic.twitter.com/v1jbfsAaAx

— India in the UK (@HCI_London) December 8, 2022