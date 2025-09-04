बारिश के मौसम में अक्सर खुच तीखा और चटपटा खाने का मन करता है। ऐसे में आज हम आपके लिए लाये हैं साउथ इंडिया की फेमस डिश जो कि देश में पसंद की जाती है। इसे बनाना भी बहुत आसान है। ये स्वादिष्ट होने के साथ-साथ हेल्दी भी होती है।
डोसा बैटर के लिए
- चावल दो कप
- उड़द दाल एक कप
- मेथी दाना एक छोटा चम्मच
- नमक स्वादानुसार
- तेल या बटर सेंकने के लिए
आलू मसाला के लिए
- आलू 4 से 5 (उबले और मैश किए हुए)
- प्याज दो (पतले स्लाइस में कटे हुए)
- हरी मिर्च कटी हुई
- अदरक एक इंच (कद्दूकस की हुई)
- कढ़ी पत्ते 8 से 10
- राई एक छोटी चम्मच
- हल्दी बाधा छोटा चम्मच
- तेल दो बड़े चम्मच
- नमक स्वादानुसार
- हरा धनिया (कटा हुआ)
विधि :
- मसाला डोसा बनाने के लिए सबसे पहले चावल, उड़द दाल और मेथी दाने को छह से सात घंटे के लिए भिगो दें।
- अब इन्हें पीसकर स्मूद पेस्ट बना लें।
- इसके बाद बैटर को 8 से 10 घंटे (या रातभर) खमीर उठने के लिए रख दें।
- अब कड़ाही में तेल गर्म करें, उसमें राई और कढ़ी पत्ता डालें।
- इसके बाद प्याज, अदरक और हरी मिर्च डालकर हल्का सुनहरा होने तक भून लें।
- अब उबले हुए आलू, हल्दी और नमक डालकर अच्छे से मिला लें।
- इसके बाद ऊपर से हरा धनिया डालें और मसाला तैयार कर लें।
- इके बाद नॉन-स्टिक तवा गरम करें और हल्का तेल लगाएं।
- बैटर की एक करछी डालकर गोल-गोल फैलाएं।
- किनारों पर तेल डालें और कुरकुरा होने दें।
- बीच में आलू मसाला रखकर डोसे की तरह मोड़ दें।
- आपका मसाला डोसा तैयार है।
- मसाला डोसा को नारियल चटनी और सांभर के साथ गरम-गरम सर्व करें।