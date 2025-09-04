बारिश के मौसम में अक्सर खुच तीखा और चटपटा खाने का मन करता है। ऐसे में आज हम आपके लिए लाये हैं साउथ इंड‍िया की फेमस डिश जो कि देश में पसंद की जाती है। इसे बनाना भी बहुत आसान है। ये स्‍वाद‍िष्‍ट होने के साथ-साथ हेल्‍दी भी होती है।

डोसा बैटर के लिए

चावल दो कप

उड़द दाल एक कप

मेथी दाना एक छोटा चम्मच

नमक स्वादानुसार

तेल या बटर सेंकने के लिए

आलू मसाला के लिए

आलू 4 से 5 (उबले और मैश किए हुए)

प्याज दो (पतले स्लाइस में कटे हुए)

हरी मिर्च कटी हुई

अदरक एक इंच (कद्दूकस की हुई)

कढ़ी पत्ते 8 से 10

राई एक छोटी चम्मच

हल्दी बाधा छोटा चम्मच

तेल दो बड़े चम्मच

नमक स्वादानुसार

हरा धनिया (कटा हुआ)

विधि :