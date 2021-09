Lord: क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं सचिन तेंदुल्कर, इस दौरान जानें किसे कहा जा रहा है ‘लॉर्ड’ और क्यों

Lord: भारत और इंग्लैंड के बीच पांच टेस्ट मैचों की सीरीज का चौथा मैच(Match) ओवल के क्रिकेट मैदान पर खेला जा रहा है। कल मैच का पहला दिन था। इंग्लैंड ने टॉस जीत कर के पहले बल्लेबाजी करने का न्योता भारतीय टीम को दिया। पिछले मैच की ही तरह भारत के बल्लेबाज इस मैच में भी इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों(Bowler) के सामने बेबस नजर आये। भारत की पूरी टीम 191 के कुल स्कोर पर आलआउट हो गई।

इस दौरान भारत की तरफ से कप्तान विराअ कोहली ने 50 रन तथा आलराउंडर शार्दुल(shardul) ठाकुर ने तेज तर्रार बल्लेबाजी करते हुए 36 गेंदों पर 57 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। शार्दुल ने इस दौरान सात चौके और तीन छक्के(Six) लगाए। शार्दुल को ‘लॉर्ड’ के नाम से बुलाया जाने लगा है। उन्होंने कुछ अहम मौकों पर अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी से टीम इंडिया को मुश्किल से उबारा है, जिसके चलते फैन्स ने उनको( Lord ) शार्दुल ठाकुर बुलाना शुरू कर दिया।

