  1. हिन्दी समाचार
  2. अन्य खबरें
  3. Health care: ब‍िना Gym जाये वजन घटना हुआ आसान , रोज सुबह करें स‍िर्फ ये 5 काम

Health care: ब‍िना Gym जाये वजन घटना हुआ आसान , रोज सुबह करें स‍िर्फ ये 5 काम

आज के टाइम में हर कोई स्लिम दिखना चाहता है लेकिन खानपान न सही होने कारण लोग मोटापे का शिकार हो रहे हैं। वजन  एक ऐसा चीज़ है की ये  जीतने  तेजी से बढ़ जाता है इसे कम करना उतना ही कठिन है। वजन के पीछे लोग  वजन ज‍िम जाकर घंटों पसीना बहाते हैं। साथ ही कई तरह की डाइट भी फॉलो करते हैं। इसके लि‍ए आपको ज्‍यादा पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। लेक‍िन सुबह की आदतों में अगर थोड़ा बदलाव कर ल‍िया जाए तो वजन कम करना आसान हो जाता है।आज हम इस आर्टिकल में  आपको सुबह‍ की कुछ अच्‍छी आदतों के बारे में बताने जा रहे हैं, ज‍िसे अपनाने पर मेटाबॉल‍िज्‍म तो बूस्‍ट होगा ही, वजन भी तेजी से कम होगा। आइए जानते हैं व‍िस्‍तार से 

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

आज के टाइम में हर कोई स्लिम दिखना चाहता है लेकिन खानपान न सही होने कारण लोग मोटापे का शिकार हो रहे हैं। वजन  एक ऐसा चीज़ है की ये  जीतने  तेजी से बढ़ जाता है इसे कम करना उतना ही कठिन है। वजन के पीछे लोग  वजन ज‍िम जाकर घंटों पसीना बहाते हैं। साथ ही कई तरह की डाइट भी फॉलो करते हैं। इसके लि‍ए आपको ज्‍यादा पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। लेक‍िन सुबह की आदतों में अगर थोड़ा बदलाव कर ल‍िया जाए तो वजन कम करना आसान हो जाता है।आज हम इस आर्टिकल में  आपको सुबह‍ की कुछ अच्‍छी आदतों के बारे में बताने जा रहे हैं, ज‍िसे अपनाने पर मेटाबॉल‍िज्‍म तो बूस्‍ट होगा ही, वजन भी तेजी से कम होगा। आइए जानते हैं व‍िस्‍तार से

पढ़ें :- Summer Health Care Tips : छाछ का सेवन शरीर को ठंडा रखता है , गर्मी के मौसम में खाएं दही

सुबह जल्‍दी उठें

अगर आप अपना  वेट लॉस कारण चाहते हैं तो आप को सुबह जल्दी उठना पड़ेगा ।  इससे आपको एक्सरसाइज करने और हेल्दी नाश्ता करने का पूरा समय म‍िलेगा। रात को जल्‍दी सोएंगे और सुबह जल्‍दी उठेंगे तो इससे आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म भी तेज होता है।

गुनगुना पानी प‍िएं

सुबह उठकर सबसे पहले एक गिलास गुनगुना पानी पि‍एं। इससे मेटाबॉलिज्म बूस्‍ट होता है। फैट बर्निंग प्रोसेस भी तेज होता है। आप चाहें तो नींबू-पानी, जीरा पानी या अदरक-शहद वाला पानी भी पी सकते हैं। इससे डाइजेशन बेहतर होता है। मेटाबोलिज़्म  तेज होता है और पेट की सूजन भी कम होती है।

योग या एक्सरसाइज करें

वजन कम करने के ल‍िए एक्‍सरसाइज करना बहुत जरूरी है। सुबह के समय योग या कार्डियो एक्सरसाइज करेंगे तो इससे तेजी से कैलोरी बर्न होती है। साथ ही मसल्‍स भी स्‍ट्रॉन्‍ग बनते हैं। इसे आपको न‍ियम‍ित रूप से करना है।

हेल्‍दी नाश्‍ता करें

आपको हमेशा पोषण से भरपूर नाश्‍ता करना चाह‍िए। अगर आप नाश्‍ता स्‍क‍िप कर देते हैं तो इससे मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। इस कारण वजन कम करना मुश्क‍िल हो जाता है।प्रोटीन और फाइबर  और हेल्दी फैट से भरपूर नाश्ता मेटाबॉलिज्म को बूस्‍ट करता है। साथ ही ये ओवरईट‍िंग से भी बचाता है।

अच्छी नींद लें

अगर आप अच्‍छी नींद लेते हैं और स्‍ट्रेस नहीं लेते हें तो इससे भी वजन कम करना आसान हो जाता है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Health care: ब‍िना Gym जाये वजन घटना हुआ आसान , रोज सुबह करें स‍िर्फ ये 5 काम

Health care: ब‍िना Gym जाये वजन घटना हुआ आसान , रोज सुबह...

Health Tips : पैर और कमर दर्द को साधारण समझने की भूल न करें, इस बीमारी का दे रहा संकेत

Health Tips : पैर और कमर दर्द को साधारण समझने की भूल...

MP News : मध्य प्रदेश में जन्मा ‘छोटा भीम’ सा बच्चा, वजन देख सबके उड़े होश , डॉक्टरों ने बताई इसकी वजह

MP News : मध्य प्रदेश में जन्मा ‘छोटा भीम’ सा बच्चा, वजन...

Srjan-Sangharsh Aur Shakhsiyat : रचना,सृजन और संघर्ष से बनी शख्सियत , प्रो.संजय द्विवेदी की पत्रकारीय पारी के तीन दशक

Srjan-Sangharsh Aur Shakhsiyat : रचना,सृजन और संघर्ष से बनी शख्सियत , प्रो.संजय...

ट्रेन में युवक यात्रियों पर आटा डाल कर रहा प्रैंक, वीडियो हुआ वायरल, लोगों ने रेलवे से कि कार्रवाई की मांग

ट्रेन में युवक यात्रियों पर आटा डाल कर रहा प्रैंक, वीडियो हुआ...

Health Tips: हल्के में न लें जी घबराना, हार्ट अटैक आने पर सुबह-सवेरे ऐसे ही 5 संकेत देता है शरीर

Health Tips: हल्के में न लें जी घबराना, हार्ट अटैक आने पर...