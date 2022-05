LPG Cylinder Price Hike: कांग्रेस नेता ने सिलेंडर को पहनाया हार और जलाई अगरबत्ती, महंगाई पर मोदी सरकार को घेरा

LPG Cylinder Price Hike: महंगाई की मार झेल रही जनता को शनिवार एक और बड़ा झटका लगा है। घेरलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में 50 रुपये की वृद्धि कर दी गई। घरेलू सिलेंडर के दामों में वृद्धि होने के बाद आम आदमी की जेब पर इसका सीधा असर पड़ेगा। वहीं, घरेलू सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इसको लेकर प्रसे कॉन्फ्रेंस की है।

वहीं, इस दौरान उन्होंने वहां पर रखे हुए सिलेंडर को हार पहनाया और अगरबत्ती जलाई। इसके साथ ही कहा कि, 65 घंटे तीन देश 20 ड्रेस 60 फोटो शूट कर देश के प्रधानमंत्री ने लौटते ही घरेलू सिलेंडरों के दाम बढ़ा दिए। मोदी सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता को बधाई दाम अभी 1000 रुपये नहीं हुए हैं।

LIVE: Congress party media byte by Shri @Pawankhera at the AICC HQ.

https://t.co/6RKhm1mSsA

— Congress (@INCIndia) May 7, 2022