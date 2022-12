Lucknow COVID-19 Guidelines : किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय मास्क जोन घोषित, बगैर मास्क के ‘नो एंट्री’

Lucknow COVID-19 Guidelines : चीन से आए कोरोना के नए वैरिएंट (Covid BF.7 Variant) डरावने आंकड़ों ने दुनियाभर में खलबली मचा दी है। क्रिसमस (Christmas) और न्यू ईयर सेलिब्रेशन (New Year Celebration)को लेकर इसके फैलने का खतरा और बढ़ गया है। इस पर अंकुश लगाने के लिए विमानों की संख्या में कटौती की जा रही है। केंद्र सरकार ने भी कोरोना को लेकर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को गाइडलाइन (Guidelines) जारी किया है।

इसी बीच सख्त कदम उठाते हुए यूपी सरकार (UP Government) ने भी कोरोना को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। राजधानी लखनऊ (Lucknow) स्थित किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (KGMU) प्रबंधन ने बड़ा फैसला लेते हुए अस्पताल को मास्क जोन (Mask Zone)में परिवर्तित कर दिया है।

आज यानी सोमवार 26 दिसंबर से किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (King George’s Medical University) मास्क जोन रहेगा। प्रबंधन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, अस्पातल परिसर में सभी लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इनमें डॉक्टर्स, छात्र, कर्मचारी से लेकर मरीज और उनकी तीमारदार भी शामिल हैं। बगैर मास्क के किसी को भी एंट्री नहीं मिलेगी। सरकार ने दिए थे निर्देश यूपी सरकार ने राज्य के सभी अस्पतालों में मास्क को अनिवार्य करने का निर्देश पिछले दिनों दिया था।

डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक (Deputy CM and Health Minister Brajesh Pathak) ने कहा था कि कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए अस्पातलों में मास्क अनिवार्य किया जा रहा है। उन्होंने सभी अस्पतालों में कोरोना हेल्प डेस्क का गठन (Formation of Corona Help Desk) करने का आदेश भी दिया। ताकि समय पर संक्रमितों को इलाज और जरूरी मदद मिल सके।

स्वास्थ्य मंत्री (Health Minister) ने सीएमओ (CMO) को जारी निर्देश में कहा कि विदेश से यूपी आने वाले लोगों को होम आइसोलेशन (Home Isolation) में रहने की सलाह दी जाए। विदेश से लौटे लोगों की सूची बनाई जाए। 12 से 14 दिन तक विदेश से लौटे यात्रियों का हेल्थ अपडेट रखा जाए। किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर उन्हें इलाज मुहैया कराई जाए। बता दें कि पिछले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने भी कोरोना को लेकर एक बड़ी बैठक की थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि ये वक्त घबराने का नहीं बल्कि सतर्क रहने का है। उन्होंने भीड़भाड़ वाले स्थानों पर लोगों को मास्क पहनने के लिये जागरूक करने को कहा।