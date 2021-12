IPL 2022 : Lucknow Franchise में बतौर कप्तान जुड़ सकता ये टीम इंडिया का दिग्गज किक्रेटर, मिला बड़ा संकेत

IPL 2022: आईपीएल 2020 में जुड़ी लखनऊ फ्रेंचाइजी (Lucknow Franchise) और अहमदाबाद फ्रेंचाइजी (Ahmedabad Franchise) दोनों नई टीमों को 25 दिसंबर तक अपने 3 खिलाड़ियों की लिस्ट देनी है। इसी बीच टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज औऱ पंजाब किंग्स के कप्तान केएल राहुल पंजाब किंग्स (PBKS) से अलग हो गए हैं। मीडिया में केएल राहुल (KL Rahul) लखनऊ फ्रेंचाइजी टीम (Lucknow Franchise) के साथ बतौर कप्तान जुड़ने की खबरे तेजी से चल रही हैं।

It was a good ride, thank you for the love ❤️ see you on the other side 🙌🏻 @PunjabKingsIPL pic.twitter.com/fFKtlOqghR

— K L Rahul (@klrahul11) December 1, 2021