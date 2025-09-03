Lucknow News: लखनऊ में पकड़ा गया फर्जी IAS, फॉर्च्यूनर, इनोवा समेत लग्जरी गाड़ियां बरामद

Lucknow News: राजधानी लखनऊ की वजीरगंज पुलिस ने एक फर्जी आईएएस को गिरफ्तार किया है। आरोपी लग्जरी गाड़ी से घूमकर रौब जमा रहा था। आरोपी के पास से पांच लग्जरी गाड़ियां, लाल-नीली बत्ती, सचिवालय पास, फर्जी आईडी कार्ड समेत अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम सौरभ त्रिपाठी बताया है और वो नोएडा सेक्टर 35 गरिमा विहार का रहने वाला है।

बताया जा रहा है कि, आरोपी सौरभ त्रिपाठी मूलरूप से मऊ के सराय लखंसी का रहने वाला है। पुलिस का कहना है कि, वजीरगंज स्थित कारगिल पार्क के पास बुधवार सुबह वाहन चेकिंग की जा रही थी। तभी एक संदिग्ध कार दिखी। इस पर पुलिस ने देखा कि, चालक कार चला रहा था, जबकि पिछली सीट पर आरोपी सौरभ त्रिपाठी बैठा हुआ था। वहीं, इस दौरान कार में लाल-नीली बत्ती भी थी।

आशंका होने पर पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो उसने खुद को आईएएस अधिकारी बताते हुए पुलिस से रौब गांठने लगा। इस दौरान उसने कई वरिष्ठ अधिकारियों के नाम भी बताए। हालांकि, पुलिस ने जब उसकी कार की तलाशी ली तो फर्जी आईडी कार्ड, सचिवालय पास समेत अन्य सामान मिले। आरोपी के पास कार के जाली पेपर और ड्राइविंग लाइसेंस भी मिला। पूछताछ में सामने आया कि, आरोपी खुद को फर्जी आईएएस बनकर रौब झड़ता था। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है।