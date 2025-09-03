  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Lucknow News: लखनऊ में पकड़ा गया फर्जी IAS, फॉर्च्यूनर, इनोवा समेत लग्जरी गाड़ियां बरामद

Lucknow News: लखनऊ में पकड़ा गया फर्जी IAS, फॉर्च्यूनर, इनोवा समेत लग्जरी गाड़ियां बरामद

राजधानी लखनऊ की वजीरगंज पुलिस ने एक फर्जी आईएएस को गिरफ्तार किया है। आरोपी लग्जरी गाड़ी से घूमकर रौब जमा रहा था। आरोपी के पास से पांच लग्जरी गाड़ियां, लाल-नीली बत्ती, सचिवालय पास, फर्जी आईडी कार्ड समेत अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं।

By शिव मौर्या 
Updated Date

Lucknow News: राजधानी लखनऊ की वजीरगंज पुलिस ने एक फर्जी आईएएस को गिरफ्तार किया है। आरोपी लग्जरी गाड़ी से घूमकर रौब जमा रहा था। आरोपी के पास से पांच लग्जरी गाड़ियां, लाल-नीली बत्ती, सचिवालय पास, फर्जी आईडी कार्ड समेत अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम सौरभ त्रिपाठी बताया है और वो नोएडा सेक्टर 35 गरिमा विहार का रहने वाला है।

पढ़ें :- Yogi Cabinet : लखनऊ-कानपुर में 20 रूटों पर चलेंगी ई-बसें, 15 प्रस्तावों पर लगी मंत्री परिषद की मुहर

बताया जा रहा है कि, आरोपी सौरभ त्रिपाठी मूलरूप से मऊ के सराय लखंसी का रहने वाला है। पुलिस का कहना है कि, वजीरगंज स्थित कारगिल पार्क के पास बुधवार सुबह वाहन चेकिंग की जा रही थी। तभी एक संदिग्ध कार दिखी। इस पर पुलिस ने देखा कि, चालक कार चला रहा था, जबकि पिछली सीट पर आरोपी सौरभ त्रिपाठी बैठा हुआ था। वहीं, इस दौरान कार में लाल-नीली बत्ती भी थी।

आशंका होने पर पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो उसने खुद को आईएएस अधिकारी बताते हुए पुलिस से रौब गांठने लगा। इस दौरान उसने कई वरिष्ठ अधिकारियों के नाम भी बताए। हालांकि, पुलिस ने जब उसकी कार की तलाशी ली तो फर्जी आईडी कार्ड, सचिवालय पास समेत अन्य सामान मिले। आरोपी के पास कार के जाली पेपर और ड्राइविंग लाइसेंस भी मिला। पूछताछ में सामने आया कि, आरोपी खुद को फर्जी आईएएस बनकर रौब झड़ता था। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

देश के अंदर सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में है आज उत्तर प्रदेश: सीएम योगी

देश के अंदर सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में है...

Lucknow News: लखनऊ में पकड़ा गया फर्जी IAS, फॉर्च्यूनर, इनोवा समेत लग्जरी गाड़ियां बरामद

Lucknow News: लखनऊ में पकड़ा गया फर्जी IAS, फॉर्च्यूनर, इनोवा समेत लग्जरी...

सोनौली में संदिग्ध हालात में महिला की मौत,पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा, रिपोर्ट का इंतजार

सोनौली में संदिग्ध हालात में महिला की मौत,पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के...

UP News : स्मार्ट बिजली प्रीपेड मीटर यूपी में बड़ा घोटाला उजागर, 6.22 लाख पुराने मीटर गायब, लाखों का लगाया चूना

UP News : स्मार्ट बिजली प्रीपेड मीटर यूपी में बड़ा घोटाला उजागर,...

ABVP कार्यकर्ताओं और LLB छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में समाजवादी छात्र सभा ने किया प्रदर्शन, पुलिस से हुई नोकझोंक

ABVP कार्यकर्ताओं और LLB छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में समाजवादी छात्र...

Video : महिला ने छत से लगाई छलांग तो पति अस्पताल ले जाने के बजाय जमकर पीटा, बोला-‘मरने दो इसे…’ क्रूरता देख खौल उठेगा खून

Video : महिला ने छत से लगाई छलांग तो पति अस्पताल ले...