Lucknow News : आयुष घोटाले में पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी का जेल जाना तय , निजी सचिव बना STF का गवाह

Lucknow News: यूपी (UP) के चर्चित आयुष घोटाले (Ayush scam) में पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी (Former minister Dharam Singh Saini) का जेल जाना लगभग तय हो चुका है। एसटीएफ (STF) ने जांच के बाद जो चार्जशीट दाखिल की है उसमे धर्म सिंह सैनी का नाम है। आरोप है की पूर्व आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी (Former Ayush Minister Dharam Singh Saini) ने कॉलेजों की मान्यता की मंजूरी के लिए घूस ली थी।