Lucknow News- प्रेमिका ने धर्मांतरण का किया विरोध तो प्रेमी ने चौथी मंजिल से फेंका, हुई मौत 

लखनऊ। यूपी (UP) की राजधानी लखनऊ(Capital Lucknow) के दुबग्गा में जबरन धर्मांतरण के विरोध (Opposed To Forced Conversions) पर प्रेमी ने प्रेमिका को चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया। गंभीर रूप से घायल युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां पर कुछ देर बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं, वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया। पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर हत्या व जबरन धर्म परिवर्तन कराने का केस दर्ज (A Case of Forced Conversion Was Registered) किया गया है।

बता दें कि दुबग्गा की डूडा कॉलोनी (Dooda Colony of Dubagga) में निधि गुप्ता (19) परिवार सहित रहती थी। उसका पास के ब्लॉक नंबर-40 मेंं रहने वाले सूफियान (Sufian) नाम के युवक से प्रेम संबंध था। पुलिस के मुताबिक, कुछ दिन पहले सूफियान (Sufian) ने उसे मोबाइल फोन दिया था। यह बात मंगलवार को परिजनों को पता चल गई। इसकी शिकायत करने वे सूफियान (Sufian) के घर पहुंचे, तो दोनों परिवारों में कहासुनी हुई। इसी बीच युवती छत पर चली गई। उसके पीछे-पीछे सूफियान (Sufian) भी गया। युवती के परिजनों का आरोप है कि सूफियान (Sufian) ने युवती को छत से नीचे फेंक दिया।

धर्म परिवर्तन कराने का कई दिन से बना रहा था दबाव

परिजनों के मुताबिक, हाईस्कूल पास निधि ब्यूटी पार्लर में काम सीख रही थी। सूफियान (Sufian) उसका धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम रीति-रिवाज से निकाह करना चाहता था। इसके लिए वह कई दिनों से दबाव बना रहा था। जबकि, निधि इसका विरोध कर रही थी।

आरोपी की तलाश में पुलिस की तीन टीमें दे रहीं दबिश

सूफियान (Sufian) और निधि दोनों परिवार के बीच हो रहे विवाद के कारण ब्लॉक के ज्यादातर लोग वहां जुट गए थे। इसी दौरान अचानक से चौथी मंजिल से युवती के गिरने की आवाज सुनाई दी। लोगों ने देखा तो युवती खून से लथपथ सड़क पर पड़ी थी। परिजन बेहोशी के हालत में आननफानन उसे ट्रामा सेंटर लेकर गए। वहीं , पड़ोसियों ने इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम (Police Control Room) को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के मुताबिक युवती की कुछ देर बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद सूफियान ही नहीं उसका पूरा परिवार घर पर ताला लगाकर फरार हो गया। सूफियान (Sufian) मोबाइल पर भी युवती पर धर्म बदलने के लिए ही दबाव बनाता था। प्रभारी निरीक्षक दुबग्गा सुखबीर सिंह भदौरिया (Dubagga Sukhbir Singh Bhadauria) के मुताबिक युवती के परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं आरोपी की तलाश में पुलिस की तीन टीमें दबिश दे रहीं है।