लखनऊ के CMO मनोज अग्रवाल मिले कोरोना पॉजिटिव, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप, एक्टिव मरीजों की संख्या 10

लखनऊ के CMO मनोज अग्रवाल मिले कोरोना पॉजिटिव, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप, एक्टिव मरीजों की संख्या 10

यूपी (UP) राजधानी लखनऊ में सीएमओ मनोज अग्रवाल (CMO Manoj Aggarwal in Lucknow) कोरोना संक्रमित (Corona Positive) पाए गए हैं। जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप (Stir in Health Department) मच गया है। लखनऊ सीएमओ ऑफिस (Lucknow CMO Office) के प्रवक्ता योगेश ने बताया कि सीएमओ मनोज अग्रवाल (CMO Manoj Aggarwal) की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।