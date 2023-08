Lucknow Murder Case : लखनऊ खौफनाक हत्याकांड देख पुलिस के भी उड़े होश,नाक काटकर गए हत्यारे

यूपी (UP) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) और उनकी पुलिस प्रदेश में ल़ॉ एंड ऑर्डर (Law and Order) को लेकर अक्सर बड़े – बड़े दावे करती रहती है। यूपी (UP) में बेहतर कानून व्यवस्था को योगी सरकार (Yogi Government) का सबसे बड़ा उपलब्धि माना जाता है, लेकिन फिर ऐसे अपराध होते हैं, जिससे इन दावों पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।