Lucknow News: सूर्यकुमार यादव ने की सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात

Lucknow News: भारत और न्यूजीलैंड के बीच रविवार को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में मैच खेला गया। इस मुकाबले को जीतकर भारत ने सीरीज में 1—1 की बराबरी कर ली है। वहीं, मैच खत्म होने के बाद टीम इंडिया के तूफानी बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की।

दोनों के बीच मुलाकात लखनऊ स्थित सीएम योगी के सरकारी आवास पर हुई है। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री ने अपने ट्विटर (Twitter) पर तस्वीर शेयर करते हुए दी है। मुख्यमंत्री ने तस्वीर साझा करते हुए लिखा, सरकारी आवास, लखनऊ में युवा और ऊर्जावान स्काई (मिस्टर 360°) के साथ।

With young and energetic SKY (Mr. 360°) at official residence, Lucknow.@surya_14kumar pic.twitter.com/hHGB2byHcu

— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) January 30, 2023