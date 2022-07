Lucknow Weather : राजधानी लखनऊ में बारिश से मौसम हुआ सुहावना, सुबह से छाये थे काले बादल

Lucknow Weather : यूपी में बीते कई दिनों से चली आ रही भीषण गर्मी से लोगों को बुधवार दोपहर बाद से शुरू हुई राहत मिलती नजर आ रही है। बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के कारण यूपी (UP) की राजधानी लखनऊ (Lucknow) व उससे सटे आसपास के सभी जनपदों में आज मूसलाधार बारिश हुई है।

Lucknow Weather: The weather was pleasant due to rain in the capital Lucknow, there were dark clouds since morning pic.twitter.com/QClIYm3i4q

— santosh singh (@SantoshGaharwar) July 20, 2022