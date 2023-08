Lucknow Weather Today : लखनऊ तैयार हो जाए गर्मी और उमस के लिए, जानें क्या मौसम का लेटेस्ट अपडेट?

Lucknow Weather : यूपी (UP) की राजधानी लखनऊ (Lucknow) सहित अन्य जिलों में बारिश थमने लगी है। एक-दो स्थानों पर छिटपुट वर्षा को छोड़ दें तो प्रदेश भर में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। लखनऊ स्थित मौसम विज्ञान केंद्र (Meteorological Center in Lucknow) के अनुसार, अब एक बार फिर तापमान बढ़ने लगेगा। रविवार से मौसम लखनऊ (Weather Lucknow) सहित अन्य हिस्सों में मौसम साफ रहेगा। आज से मौसम साफ रहने के साथ-साथ तेज धूप निकलने का अनुमान है।

बता दें कि पिछले पांच-छह दिनों से राजधानी सहित प्रदेश के लगभग सभी जिलों में अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई। जिस वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। लोगों को गर्मी और भीषण उमस से काफी हद तक राहत मिली। मगर आने वाले दिन फिर गर्म होने वाले हैं। एक बार फिर तापमान ऊपर जाएगा।

लखनऊ में आज कैसा रहेगा मौसम?

राजधानी लखनऊ में रविवार को अमूमन आसमान साफ रहेगा। बीच-बीच में कुछ बादल आते-जाते भले नजर आ जाएं, लेकिन वो बरसेंगे नहीं। दिन में खिली धूप निकलने से एक बार फिर तापमान में वृद्धि दर्ज की जाएगी। दिन में 21 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ़्तार से हवाएं चलेंगी। हालांकि, हाल में हुए बारिश की वजह से वातावरण में उस तरह की गर्मी या उमस नहीं होगा। लेकिन, रात तक लखनऊ में आसमान पूरी तरह साफ हो जाएगा। सोमवार से बदरी पूरी तरह गायब हो जाएगी। रविवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम 26 डिग्री के करीब रहेगा।

आसमान रहेगा साफ, चलेंगी ठंडी हवाएं

लखनऊ स्थित मौसम केंद्र के वैज्ञानिक मो. दानिश (Scientist of the Meteorological Center located in Lucknow, Mohd. Danish) ने बताया कि, ‘रविवार से मौसम साफ रहेगा। बादलों की आवाजाही और ठंडी हवाएं भी चलती रहेगी। प्रदेश के अन्य हिस्सों में कहीं-कहीं गरज चमक के साथ हल्की-फुल्की बारिश हो सकती है। रविवार को तापमान में पहले की तुलना में एक डिग्री सेल्सियस का बदलाव होगा। मौसम विभाग (Weather Department) की लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है।

31 अगस्त तक कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग (Weather Department)ने पूर्वानुमान में कहा है कि, 28 अगस्त को पश्चिमी और पूर्वी यूपी में गरज-चमक के साथ कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं। 29 अगस्त को भी कमोबेश मौसम इसी तरह रहने वाला है। उस दिन भी एक-दो जगहों पर हल्की बरसात की संभावना है। इसी तरह, 30 और 31 अगस्त को पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क रहेगा। वहीं, पूर्वांचल में एक-दो जगहों पर बारिश होने की उम्मीद है।