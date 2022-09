Lufthansa Flight Cancel : पायलटों की हड़ताल से कैंसिल हो गईं 800 फ्लाइट्स, लुफ्थांसा के यात्रियों का हंगामा

Lufthansa Flight Cancel: हवाई यात्रा में जर्मनी की बड़ी एयरलाइंस लुफ्थांसा के पायलट हड़ताल पर चले गए हैं। जर्मनी में पायलटों की हड़ताल की वजह से लुफ्थांसा एयरलाइंस ने करीब 800 फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है। एयरलाइंस के हड़ताल से यात्रियों को परेशानी हुई। भारत से जर्मनी के साथ ही यूरोप और अमेरिका जाने वाले यात्री दिल्ली एयरपोर्ट पर अटक गए हैं।

हड़ताल असर दिल्ली में भी देखने को मिला। शुक्रवार को दिल्ली एयरपोर्ट का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सैंकड़ों लोग विरोध प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। बता दें कि वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर जर्मनी में पायलटों ने एक दिन की हड़ताल कर दी जिसके बाद जर्मन एयरलाइंस लुफ्थांसा ने 800 फ्लाइट्स रद्द कर दीं।

दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर कल रात उस वक्त अफरातफरी मच गई जब एयरलाइंस के पायलटों ने उड़ान भरने से मना कर दिया। उस वक्त दिल्ली से जर्मनी के दो बड़े शहरों फ्रैंकफर्ट और ज्यूरिख के लिए उड़ानों को टेकऑफ करना था।

All @lufthansa flights cancelled..Sir, please help us..We are students, senior citizens and so many people stranded here in Indira Gandhi Aiport, Terminal 3.

We are stuck here. Staff has vanished @PMOIndia

No food, no accomodation, no flight rebooking@JM_Scindia 🙏 pic.twitter.com/McQMC0sys5

— Sikander Sharma (@wokeman2022) September 1, 2022