  1. हिन्दी समाचार
  2. तकनीक
  3. Lunar Eclipse Live Streaming: आज साल के आखिरी चंद्र-ग्रहण को मोबाइल पर देख सकेंगे लाइव, चेक करें टाइम और स्ट्रीमिंग की डिटेल्स

Lunar Eclipse Live Streaming: आज साल के आखिरी चंद्र-ग्रहण को मोबाइल पर देख सकेंगे लाइव, चेक करें टाइम और स्ट्रीमिंग की डिटेल्स

Lunar Eclipse Live Streaming: आज रविवार यानी 7 सितंबर को साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगने वाला है। जिसे भारत समेत एशिया और यूरोप के कई देशों में देखा जा सकेगा। लेकिन, ग्रहण को खुली आंखों से देखना हानिकारक माना जाता है। साथ ही मॉनसून सीजन में कई शहरों में बादल छाए रहने से चंद्र ग्रहण को देख पाना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे फोन, लैपटॉप, टैबलेट या स्मार्ट टीवी पर चंद्रग्रहण लाइव देख सकते हैं।

By Abhimanyu 
Updated Date

Lunar Eclipse Live Streaming: आज रविवार यानी 7 सितंबर को साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगने वाला है। जिसे भारत समेत एशिया और यूरोप के कई देशों में देखा जा सकेगा। लेकिन, ग्रहण को खुली आंखों से देखना हानिकारक माना जाता है। साथ ही मॉनसून सीजन में कई शहरों में बादल छाए रहने से चंद्र ग्रहण को देख पाना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे फोन, लैपटॉप, टैबलेट या स्मार्ट टीवी पर चंद्रग्रहण लाइव देख सकते हैं।

पढ़ें :- Chandra Grahan Effect: चंद्र ग्रहण पर इन राशि वालों के खुलेंगे भाग्य, आप पर धन की होगी वर्षा

भारत में कब-कब दिखाई देगा चंद्रग्रहण?

भारत में चंद्रग्रहण की शुरुआत 7 सितंबर रात 8:58 बजे से होने वाली है। उपच्छाया ग्रहण (Penumbral Eclipse) रात 8:58 बजे से शुरू हो जाएगा। इसके बाद आंशिक चंद्रग्रहण (Partial Eclipse) रात 9:57 बजे से और पूर्ण चंद्रग्रहण (Total Eclipse) रात 11:00 बजे से है। इस ग्रहण का पीक टाइम रात 11:41 बजे से है। इस समय से ही चंद्रग्रहण का सबसे खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा।

कैसे चंद्र ग्रहण की देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग?

चंद्रग्रहण की लाइव स्ट्रीमिंग Time and Date के ऑफिशियल YouTube चैनल समेत कई चैनलों पर उपलब्ध होगी। इसकी लाइव स्ट्रीमिंग रात 9:30 बजे से शुरू हो जाएगी।

पढ़ें :- Chandra Grahan in India: इस महीने भारत समेत कई देशों में लगेगा चन्द्रग्रहण, लोग देखेंगे साल सबसे बड़ा 'ब्लड मून'

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Lunar Eclipse Live Streaming: आज साल के आखिरी चंद्र-ग्रहण को मोबाइल पर देख सकेंगे लाइव, चेक करें टाइम और स्ट्रीमिंग की डिटेल्स

Lunar Eclipse Live Streaming: आज साल के आखिरी चंद्र-ग्रहण को मोबाइल पर...

Internet Problem : लाल सागर में बिछी ऑप्टिक केबल्स क्षतिग्रस्त, भारत सहित वैश्विक स्तर पर इंटरनेट की गति हुई धीमी

Internet Problem : लाल सागर में बिछी ऑप्टिक केबल्स क्षतिग्रस्त, भारत सहित...

Nubia Air Slim: 6.78 इंच डिस्प्ले, 20MP फ्रंट कैमरा और 5000mAh बैटरी वाला नूबिया एयर स्लिम ग्लोबली लॉन्च

Nubia Air Slim: 6.78 इंच डिस्प्ले, 20MP फ्रंट कैमरा और 5000mAh बैटरी...

Samsung का DSLR कैमरे से लैस AI फोन 25,500 रुपये हुआ सस्ता, 7 साल तक चलेगा नॉन-स्टॉप

Samsung का DSLR कैमरे से लैस AI फोन 25,500 रुपये हुआ सस्ता,...

Lava Bold N1 5G: बड़ी डिस्प्ले और लंबी बैटरी के साथ लॉन्च हुआ लावा का नया 5जी फोन, कीमत भी ज्यादा नहीं

Lava Bold N1 5G: बड़ी डिस्प्ले और लंबी बैटरी के साथ लॉन्च...

नेपाल में Facebook, Instagram, WhatsApp समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन, जानिए इसके पीछे की वजह

नेपाल में Facebook, Instagram, WhatsApp समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन, जानिए...