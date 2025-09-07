Lunar Eclipse Live Streaming: आज साल के आखिरी चंद्र-ग्रहण को मोबाइल पर देख सकेंगे लाइव, चेक करें टाइम और स्ट्रीमिंग की डिटेल्स

Lunar Eclipse Live Streaming: आज रविवार यानी 7 सितंबर को साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगने वाला है। जिसे भारत समेत एशिया और यूरोप के कई देशों में देखा जा सकेगा। लेकिन, ग्रहण को खुली आंखों से देखना हानिकारक माना जाता है। साथ ही मॉनसून सीजन में कई शहरों में बादल छाए रहने से चंद्र ग्रहण को देख पाना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे फोन, लैपटॉप, टैबलेट या स्मार्ट टीवी पर चंद्रग्रहण लाइव देख सकते हैं।

भारत में कब-कब दिखाई देगा चंद्रग्रहण?

भारत में चंद्रग्रहण की शुरुआत 7 सितंबर रात 8:58 बजे से होने वाली है। उपच्छाया ग्रहण (Penumbral Eclipse) रात 8:58 बजे से शुरू हो जाएगा। इसके बाद आंशिक चंद्रग्रहण (Partial Eclipse) रात 9:57 बजे से और पूर्ण चंद्रग्रहण (Total Eclipse) रात 11:00 बजे से है। इस ग्रहण का पीक टाइम रात 11:41 बजे से है। इस समय से ही चंद्रग्रहण का सबसे खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा।

कैसे चंद्र ग्रहण की देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग?

चंद्रग्रहण की लाइव स्ट्रीमिंग Time and Date के ऑफिशियल YouTube चैनल समेत कई चैनलों पर उपलब्ध होगी। इसकी लाइव स्ट्रीमिंग रात 9:30 बजे से शुरू हो जाएगी।