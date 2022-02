Maha Shivratri 2022 : महाशिवरात्रि पर महाकाल की नगरी उज्जैन 21 लाख दीयों से होगी रोशन, बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड

Maha Shivratri 2022: महाशिवरात्रि 2022 (Maha Shivratri 2022) पर महाकाल की नगरी उज्जैन (Ujjain the city of Mahakal) में नया इतिहास रचने जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार इस बार महाशिवरात्रि (Maha Shivratri) पर्व पर 21 लाख दीपों से उज्जैन शहर जगमग होगा। इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड (Guinness Book of World Records) तथा लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड (Limca Book of Records) में शहर का नाम दर्ज करवाने की योजना है। बता दें कि इससे पहले 11 से 15 लाख दीप जलाने की योजना थी, लेकिन अब 21 लाख दीप जलाए जाएंगे।