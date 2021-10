Birthday पर फैंस को महानायक का तोहफा, कमला पसंद गुटखा एड से कॉन्ट्रैक्ट किया खत्म

Bollywood news: बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) आज अपना 79वां जन्मदिन मना रहे हैं। इन सभी के बीच सोशल मीडिया पर अभिनेता ने अपना लेटेस्ट ब्लॉग फैंस के साथ शेयर किया है। इस ब्लॉग के माध्यम से उन्होंने फैंस को अपने बड़े फैसले के बारे में बताया है। तमाम आलोचनाओं के बीच अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने ‘कमला पसंद’ के साथ अपने करार को खत्म कर दिया है।

आपको बता दें, इस बारे में जानकारी अभिनेता ने अपने ब्लॉग में दी हैं। उन्होंने बताया है कि उन्होंने कमला पसंद गुटखा (Kamala likes gutkha) के विज्ञापन से अपने हाथ खींच लिए हैं और उन्होंने ब्रांड के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया। वहीं सरोगेट एडर्वटाइजिंग के तहत ऐड के आने और इससे संबंधित जानकारी नहीं होने का हवाला देते हुए अमिताभ ने इससे संबंधित जानकारी ताजा ब्लॉग में दी है।

आप सभी जानते ही होंगे कि ‘कमला पसंद’ गुटखा का ऐड करने के लिए अमिताभ की सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब आलोचना हो रही थी। कई लोगों ने उन्हें यह ना करने की सलाह दी थी और खुद वह व्यक्तिगत रूप से इससे संबंधित कुछ-कुछ आलोचनाओं का जवाब भी सोशल मीडिया पर दे रहे थे। हालाँकि अब उन्होंने अपने जन्मदिन पर फैंस को बड़ा तोहफा देते हुए यह एलान किया है कि वह ‘कमला पसंद’ के साथ अपना करार खत्म कर रहे हैं।

National Organisation for Eradication of Tobacco के अध्यक्ष डॉ. शेखर साल्कर ने लिखा था पत्र- आपको बता दें कि इस मामले पर National Organisation for Eradication of Tobacco के अध्यक्ष डॉ. शेखर साल्कर ने अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने कहा था, ‘मेडिकल रिसर्च से पता चला है कि तंबाकू और पान मसाला जैसे पदार्थ व्यक्ति, खासकर युवाओंके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप पोलियो कैंपेन के सरकारी ब्रांड एम्बेसडर हैं आपको पान मसाला के विज्ञापन से जल्द से जल्द हट जाना चाहिए।’