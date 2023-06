महंत राजू दास ने आदिपुरुष का किया समर्थन, बोले- इस फिल्म का विरोध केवल टुकड़े-टुकड़े और देशविरोधी गैंग कर रही है

Adipurush Controversy : फिल्म आदिपुरूष (Film Adipurush) पर देश व विदेश में घमासान जारी है। फिल्म के डायलॉग्स को लेकर निर्माताओं की सबसे अधिक आलोचना हो रही है। उन पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप लग रहे हैं। प्रभु श्रीराम की नगरी अयोध्या के साधु-संतों ने जाने-माने गीतकार और आदिपुरूष के डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर (Adipurush’s dialogue writer Manoj Muntashir) के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साधु-संतों की ओर से दर्शकों से फिल्म के बहिष्कार की अपील की जा रही है। तो इन सबके के बीच अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर (Hanumangarhi Temple of Ayodhya) के पुजारी महंत राजू दास (Mahant Raju Das) फिल्म के समर्थन में उतर आए हैं।

महंत राजू दास (Mahant Raju Das) ने फिल्म आदिपुरूष का विरोध करने वालों को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने वीडियो के माध्यम से अपना एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि फिल्म के विरोध के पीछे टुकड़े-टुकड़े गैंग के लोग शामिल हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भगवान राम को नहीं मानने वाले, रामायण को जलाने वाले और रामचरितमानस पर प्रतिबंध लगाने वाले आज फिल्म का विरोध करने में लगे हुए हैं।

मनोज मुंतशिर का किया बचाव

एक तरफ जहां अयोध्या के लगभग तमाम साधु-संत गीतकार और आदिपुरूष के डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर (Adipurush’s dialogue writer Manoj Muntashir) के खिलाफ हमलावर हैं। वहीं, महंत राजू दास ने उनका खुलकर बचाव किया है। राजू दास (Mahant Raju Das) ने कहा कि मुंतशिर ने फिल्म के कुछ डायलॉग्स को लेकर हुई गलतियों को स्वीकार किया है और उसे ठीक करने का भरोसा दिया है। उन्होंने फिल्म आदिपुरूष का समर्थन करते हुए कहा कि इसे जरूर देखा जाना चाहिए। फिल्म में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। कुछ वाक्यों को लेकर विवाद है, जिसमें सुधार करने की बात कही गई है।

स्वामी प्रसाद मौर्य पर किया पलटवार

अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारी महंत राजू दास (Mahant Raju Das, the priest of the Hanumangarhi temple in Ayodhya) ने इस दौरान सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य (Swami Prasad Maurya) पर भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जो लोग रामचरितमानस को आग लगाने की बात किया करते थे, राम को काल्पनिक मानते थे और साधु-संतों को आतंकवादी कहा करते थे, वे कब अपने बयानों के लिए मांगी मांगेगे। दरअसल, स्वामी प्रसाद मौर्य (Swami Prasad Maurya) ने आदिपुरूष में यूज किए गए विवादित डायलॉग्स को लेकर लेखक मनोज मुंतशिर पर हमला बोला है।

उन्होंने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए फिल्म को तत्काल बैन करने की मांग है। मौर्य ने एक ट्वीट कर इस प्रकरण पर चुप्पी साधे रखने के लिए इशारों में महंत राजू दास (Mahant Raju Das) पर हमला भी बोला है। उन्होंने लिखा, आतंकवादी भाषा बोलने साधु-संत व धर्म के ठेकेदार किस चूहें के बिल में घुस गए हैं, जो कल तक मेरी हत्या करने, धड़ से सिर अलग करने, तलवार से सिर काटने, जीभ काटने, नाक-कान व हाथ काटने के लिए उतावले हों गए थे, उनकी बोलती आज बंद क्यों है? इसलिए न की मनोज मुंतशिर (Manoj Muntashir) और ओम राउत (Om Raut) ऊंची जाती के हैं।

फिल्म में बदले जाएंगे डायलॉग

फिल्म आदिपुरूष (Film Adipurush) में इस्तेमाल किए गए डायलॉग्स की ओर हो रही चौतरफा आलोचना के बाद लेखक मनोज मुंतशिर ने अपनी गलती स्वीकार की है। उन्होंने इसी हफ्ते फिल्म से विवादित डायलॉग हटाने की बात कही है। मुंतशिर ने बीते दिनों इस पर सफाई पेश करते हुए कहा था कि ऐसी भाषा गलती से इस्तेमाल नहीं हुई, बल्कि ये जानबूझकर किया गया ताकि युवा दर्शक खुद को इससे कनेक्ट कर सकें।