Maharashtra: कंगना रनौत ने की नए सीएम की तारीफ, कहा- सफलता की कहानी प्रेरणादायक है...

मुंबई: एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) को महाराष्ट्र का सीएम बनने पर बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने बधाई दी। कंगना की शिव सेना (Shiv Sena) के उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) के लिए नाराजगी से हर कोई वाकिफ है। दरअसल, गुरुवार को कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने एक वीडियो भी शेयर किया था जिसमें घमंड टूटने की बात की थी।

आपको बता दें, उनके अलावा द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने भी महाराष्ट्र के नए सीएम को ट्वीट कर बधाई दी है। साथ में लिखा है कि अब वे लोग बिना डर के जी सकते हैं।

कंगना रनौत ने गुरुवार को एकना शिंदे की तस्वीर अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है। साथ में लिखा है, सफलता की कहानी कितनी प्रेरणादायक है… जीविका चलाने के लिए ऑटो रिक्शा चलाने से लेकर देश के सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली लोगों में से एक बनने तक… बधाई हो सर।

Congratulations @mieknathshinde

Congratulations @Dev_Fadnavis for your dynamic leadership.

At least, now we can live without fear. #JaiMaharashtra

— Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) June 30, 2022