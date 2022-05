महाराष्ट्र लाउडस्पीकर विवाद : मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने राज ठाकरे को चेताया बोलीं-कानून सबके लिए एक है

Maharashtra loudspeaker controversy: महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद( Loudspeaker Controversy) थमने का नाम नहीं ले रहा है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे (MNS chief Raj Thackeray) के अल्टीमेटम के बाद मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर (Mumbai Mayor Kishori Pednekar) ने कहा कि अगर अपने भाषण में कुछ भी आपत्तिजनक कहा, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा किजहां तक हनुमान चालीसा (Hanuman Chalisa) की बात है तो मुसलमानों सहित किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया है। हालांकि, कानून सबके लिए एक है (Law is One For All) । इसलिए मंदिरों और मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा लिए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने सभी से शांति बनाए रखने की भी अपील की।