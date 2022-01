‘Maharashtra Open’ सभी भारतीय टेनिस प्रेमियों के लिए शानदार मौका होगा : Sachin Tendulkar

मुंबई । पूर्व क्रिकेट दिग्गज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने रविवार को कहा कि भारत में होने वाले महाराष्ट्र ओपन (Maharashtra Open) ‘एटीपी 250 इवेंट ‘ सभी टेनिस खिलाड़ियों व दर्शकों लिए एक शानदार अवसर होगा। महाराष्ट्र ओपन 31 जनवरी से 6 फरवरी तक पुणे के बालेवाड़ी स्टेडियम (Balewadi Stadium) में आयोजित किया जाएगा। सचिन ने कहा कि “एक टेनिस उत्साही के रूप में, मुझे पता है कि मेरे जैसे कई लोग आगामी महाराष्ट्र ओपन (Maharashtra Open) के लिए उत्साहित होंगे। यह सभी भारतीयों के लिए एक शानदार अवसर होगा। सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने ट्वीट किया भारत में होने वाले एटीपी 250 इवेंट को देखने के इच्छुक और टेनिस प्रेमी के लिए खास मौका होगा।

As a tennis enthusiast, I know many like me will be excited for the upcoming #MaharashtraOpen. It will be a great opportunity for all the Indian aspirants & tennis lovers to watch the ATP 250 event taking place in India.

My best wishes to all the participants!

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) January 30, 2022