महिंद्रा कंपनी के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने पुलिस से ली चुटकी

Anand Mahindra Viral Tweet: महिंद्रा कंपनी के चेयरमैन आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। आए दिन अपने ट्वीट को लेकर सुर्खियों में बनी रहती है।

इसी क्रम में हाल ही में उनका एक नया ट्वीट वायरल हुआ है। इसमें उन्होंने पुलिस की टांग खींची है। आनंद महिंद्रा का ट्वीट केरल पुलिस के कारनामों से जुड़ा है। जिसमें पुलिस ने एक इलेक्ट्रिक स्कूटर का चालान काटा हैं।

And you thought the biggest challenge to going electric was charging infrastructure? 🙄https://t.co/o6992kvXck

— anand mahindra (@anandmahindra) September 11, 2022