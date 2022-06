भारत में आज लॉन्च किया जाएगा Mahindra Scorpio N  

Mahindra Scorpio N Launch Today: Mahindra कंपनी अपनी नई स्कॉर्पियो को आज भारत में लॉन्च करेगी। जिसको लेकर स्कॉर्पियो ग्राहक काफी खुश नजर आ रहे हैं। कंपनी ने इस गाड़ी में शानदार फीचर्स दिया है जो लोगों द्वारा कीफी पसंद किया जा रहा है।

दरअसल, Mahindra Scorpio N पूरी तरह से नई मॉडल में लॉन्च किया जा रहा है। अगर आप भी इस नयी Scorpio को खरीदने की सोच रहे हैं।

अगर हम इसके इंजन की बात करें तो इसमें कंपनी ने दो इंजन ऑप्शन दिए हैं। इसमें आपको 2.2 लीटर ऑयल बर्नर और 2.0L टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जाने वाला है।

कंपनी ने इसके फ्रंट में आपको Bold front end, new badge on the front grille, क्रोम से घिरे विंडोज जैसे कई नये डिजाइन एलिमेंट्स दिए गए हैं।