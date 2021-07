महिंद्रा XUV700 सेगमेंट-फर्स्ट स्मार्ट डोर हैंडल के साथ होगा लैस

बहुप्रतीक्षित Mahindra XUV700 आने वाले हफ्तों में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी. नई फ्लैगशिप एसयूवी कई सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्स के साथ भारतीय ऑटोमेकर की ओर से तकनीक से भरपूर पेशकश होने का वादा करती है। कार निर्माता हाल ही में एसयूवी की प्रमुख विशेषताओं की टीजिंग करता रहा है, जिसमें ऑटो बूस्टर हेडलैंप और एक मनोरम सनरूफ शामिल हैं। पिछले हफ्ते पर्सनलाइज्ड सेफ्टी अलर्ट फीचर का खुलासा करने के बाद, महिंद्रा ने अब अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर स्मार्ट डोर हैंडल्स को टीज किया है। कार निर्माता का दावा है कि यह फीचर सेगमेंट-फर्स्ट ऑफरिंग होगी।

The most standout things are often hidden in plain sight.

Say hello to Smart Door Handles!#XUV700 #HelloSmartDoorHandles pic.twitter.com/MdKP6Iili6

— MahindraXUV700 (@MahindraXUV700) July 10, 2021