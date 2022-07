महुआ का BJP पर पलटवार, बोलीं- क्या आप नहीं जानते कि सिली सोल्स में आपके आका जीभ और गाल दोनों की करते हैं सेवा

नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने शुक्रवार को बीजेपी को बड़ा पलटवार किया है। धरना दे रहे निलंबति सांसदों द्वारा चिकन खाए जाने का मुद्दा उठाने को लेकर यह हमला बोला है। बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया था कि संसद भवन में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास धरना दे रहे कांग्रेस सांसदों ने तंदूरी चिकन खाया। इस बात पर निशाना साधते हुए महुआ ने पूनावाला को भाड़े पर लाया मददगार बताया। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर भी निशाना साधा, जो इन दिनों अपनी बेटी के गोवा में कथित अवैध बार और रेस्तरां होने को लेकर जारी विवाद में घिरी हुई हैं।

महुआ ने ट्वीट किया कि बीजेपी ने भाड़े पर मददगार बुलाया। ताकि निलंबित सांसदों ने क्या खाया उस पर कमेंट किया जा सके। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि सिली सोल्स, क्या आप ये नहीं जानते कि आपके स्वामी जीभ और गाल दोनों की सेवा करते हैं।

BJP’s hired help commenting on what food suspended MPs eat on dharna.

Silly Souls! Don’t you know your masters serve both tongue & cheek ?!

— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) July 29, 2022