Sukesh Chandrasekhar Case : केंद्रीय गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने गुरुवार को बड़ा एक्शन लेते हुए तिहाड़ जेल के डीजी रहे संदीप गोयल (DG Sandeep Goel) को घूसखोरी के आरोप में सस्पेंड कर दिया है। ठगी केस में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर (Sukesh Chandrasekhar) से 12.5 करोड़ की घूस लेने के मामले में गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने सख्‍त फैसला लेते हुए IPS संदीप गोयल पर यह कार्रवाई की है।

बताते चलें क‍ि संदीप गोयल (IPS Sandeep Goel) के घूस लेने के मामले के सामने आने के बाद उनको गृह मंत्रालय के आदेशों पर दिल्ली के उपराज्‍यपाल ने पुलिस हेडक्वार्टर के साथ अटैच कर द‍िया गया था। उनकी जगह पर सीन‍ियर आईपीएस अधि‍कारी संजय बेनीवाल (Senior IPS officer Sanjay Beniwal) को कार्यभार सौंपा गया था।

बताते चलें क‍ि गत 4 नवंबर, 2022 को 1989 बैच के सीन‍ियर आईपीएस अध‍िकारी और ति‍हाड़ जेल डीजी संदीप गोयल (Tihar Jail DG Sandeep Goyal) का ट्रांसफर कर द‍िया गया था। द‍िल्‍ली के उपराज्‍यपाल व‍ीके सक्‍सेना (LG Vinay Kumar Saxena) आदेशों पर द‍िल्‍ली सरकार के गृह व‍िभाग के ड‍िप्‍टी सेक्रेटरी (होम) शैलेश कुमार की ओर से ऑर्डर जारी क‍िए गए थे।

आदेशों में पूर्व डीजी संदीप गोयल (Former DG Sandeep Goyal) को पीएचक्‍यू मुख्‍यालय (PHQ Headquarters) को र‍िपोर्ट करने के आदेश द‍िए गए थे। उनकी जगह पर एजीएमयूटी कैडर के 1989 बैच के सीन‍ियर आईपीएस अध‍िकारी (Senior IPS officer of 1989 batch of AGMUT cadre) और स्‍पेशल कम‍िश्‍नर (पर्सेप्‍शन मैनेजमेंट एंड मीड‍िया सेल) संजय बेनीवाल को डीजी जेल न‍ियुक्‍त क‍िया गया था।

इस बीच देखा जाए तो सुकेश चंद्रशेखर (Sukesh Chandrasekhar) ने अपने वकील के नाम लिखे पत्र में आरोप भी लगाया था क‍ि जब से उसने दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना (Delhi LG Vinay Kumar Saxena) को खत लिखा है और शिकायत की है, उसके बाद से सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) और तिहाड़ जेल (Tihar Jail) के डीजी (पूर्व) उसे धमकी दे रहे हैं। सुकेश ने पत्र के माध्‍यम से आम आदमी पार्टी (AAP)पर कई और गंभीर आरोप भी लगाए हैं।