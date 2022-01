Makar Sankranti 2022 Special: संक्रांति के खास मौके पर कंगना-हेमा समेत कई सेलेब्स ने दी बधाई

Makar Sankranti 2022 Special: मकर संक्रांति (Makar Sankranti) का त्योहार पूरे देश में हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है. संक्रांति के खास मौके पर लोग पतंग उड़ाते हैं और गुड़ और तिल से बने व्यजंनों का लुत्फ उठाते हैं। संक्रांति का त्योहार लोग मस्ती और उल्लास के साथ मनाते हैं। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है।

इस दिन लोग खिचड़ी बनाते हैं और दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति कहा जाता है, वहीं दक्षिण भारत में पोंगल के नाम से जाना जाता है। मंकर संक्रांति और पोंगल के शुभ अवसर पर अक्षय कुमार (Akshay Kumar), मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee), कंगना रनौत समेत कई सेलेब्स ने हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं।

Celebrated Pongal with the family today. Here I am making the Pongal at home😊 pic.twitter.com/vP3R7U32He

— Hema Malini (@dreamgirlhema) January 14, 2022