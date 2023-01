Makar Sankranti Panchang: माघ कृष्ण पक्ष सप्तमी, जाने शुभ-अशुभ समय मुहूर्त और राहुकाल...

Makar Sankranti Panchang: माघ कृष्ण पक्ष सप्तमी, राक्षस संवत्सर विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944 (शुभकृत् संवत्सर), पौष. सप्तमी तिथि 07:23 PM तक उपरांत अष्टमी. नक्षत्र हस्त 06:14 PM तक उपरांत चित्रा. अतिगण्ड योग 12:33 PM तक, उसके बाद सुकर्मा योग. करण बव 07:23 PM तक, बाद बालव.

जनवरी 14 शनिवार को राहु 09:55 AM से 11:15 AM तक है. 06:48 AM तक चन्द्रमा कन्या उपरांत तुला राशि पर संचार करेगा.

मकर संक्रांति का संक्रमण काल इस रात 8:49 बजे, बालव करण में होगा. क्योंकि सूर्यदेव के मकर में गोचर इस वर्श रात के समय हो रहा हैं, शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति का त्योहार अग्ले दिन (जनवरी 14 को) सूर्योदय के बाद मनाया जायेगा.

मकर संक्रांति पंचांग

विक्रम संवत – 2079, राक्षस

शक सम्वत – 1944, शुभकृत्

पूर्णिमांत – माघ

अमांत – पौष

तिथि

कृष्ण पक्ष सप्तमी – Jan 13 06:17 PM – Jan 14 07:23 PM

कृष्ण पक्ष अष्टमी – Jan 14 07:23 PM – Jan 15 07:45 PM

नक्षत्र

हस्त – Jan 13 04:35 PM – Jan 14 06:14 PM

चित्रा – Jan 14 06:14 PM – Jan 15 07:11 PM

करण

बव – Jan 14 06:55 AM – Jan 14 07:23 PM

बालव – Jan 14 07:23 PM – Jan 15 07:40 AM

योग

अतिगण्ड – Jan 13 12:45 PM – Jan 14 12:33 PM

सुकर्मा – Jan 14 12:33 PM – Jan 15 11:50 AM

वार

शनिवार

त्यौहार और व्रत

स्वामी विवेकानंद जयंती

लोहड़ी (लोहरी)

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 7:14 AM

सूर्यास्त – 5:57 PM

चन्द्रोदय – Jan 15 12:21 AM

चन्द्रास्त – Jan 15 12:14 PM

अशुभ काल

राहू – 9:55 AM – 11:15 AM

यम गण्ड – 1:56 PM – 3:16 PM

कुलिक – 7:14 AM – 8:34 AM

दुर्मुहूर्त – 08:40 AM – 09:22 AM

वर्ज्यम् – 02:33 AM – 04:13 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 12:14 PM – 12:57 PM

अमृत काल – 11:49 AM – 01:32 PM

ब्रह्म मुहूर्त – 05:38 AM – 06:26 AM

आनन्दादि योग

मृत्यु Upto – 06:14 PM

काण

सूर्या राशि

सूर्य जनवरी 14, 08:49 PM तक धनु राशि, उपरांत मकर राशि में प्रवेश

चंद्र राशि

चन्द्रमा जनवरी 15, 06:48 AM तक कन्या राशि उपरांत तुला राशि पर संचार करेगा

चन्द्र मास