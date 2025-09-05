Coock Tips: इस नए ट्रिक से बनाए चिली पनीर , खाकर हर कोई करेगा तारीफ

चिली पनीर भला किसे नहीं पसंद है। लेकिन जब बात बनाने की आती है तो अक्सर लोग बाहर से मांगते हैं। आज हम आपके लिए इसे घर पर बनाने का सबसे बेस्ट आइडिया लेकरआए हैं जिसे एक बार खाने के बाद आप घर पर हमेशा बनाने लगेंगे।

बनाने का समान

पनीर – 250 ग्राम (क्यूब्स में कटा हुआ)

कॉर्नफ्लावर – 3 बड़े चम्मच

मैदा (ऑल-पर्पस फ्लावर) – 2 बड़े चम्मच

लहसुन पेस्ट – 1 चम्मच

सोया सॉस – 1 चम्मच

लाल मिर्च पाउडर – ½ चम्मच

नमक – स्वादानुसार

तलने के लिए तेल

तेल – 2 बड़े चम्मच

लहसुन – 1 बड़ा चम्मच (बारीक कटा हुआ)

हरी मिर्च – 2 (बारीक कटी हुई)

प्याज – 1 बड़ा (क्यूब्स में कटा हुआ)

शिमला मिर्च – 1 बड़ी (हरी, लाल, पीली; क्यूब्स में कटी हुई)

हरी प्याज की सफेद भाग – 2 बड़े चम्मच (बारीक कटी हुई)

सोया सॉस – 1 बड़ा चम्मच

टोमैटो केचप – 2 बड़े चम्मच

रेड चिली सॉस – 1 बड़ा चम्मच

सिरका – 1 चम्मच

चीनी – 1 चम्मच

काली मिर्च पाउडर – ½ चम्मच

नमक – स्वादानुसार

कॉर्नफ्लावर – 1 चम्मच

ताजी धनिया पत्ती (गार्निश के लिए)

बनाने का तरीका