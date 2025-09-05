  1. हिन्दी समाचार
  2. फूड
  3. Coock Tips: इस नए ट्रिक से बनाए चिली पनीर , खाकर हर कोई करेगा तारीफ

Coock Tips: इस नए ट्रिक से बनाए चिली पनीर , खाकर हर कोई करेगा तारीफ

चिली पनीर भला किसे  नहीं  पसंद  है। लेकिन जब बात बनाने की आती है तो अक्सर लोग बाहर से मांगते हैं। आज हम आपके लिए इसे घर पर बनाने का सबसे बेस्ट आइडिया लेकर आई हूँ जिसे एक बार खाने के बाद हमेशा बनाने लगेंगे।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

चिली पनीर भला किसे  नहीं  पसंद  है। लेकिन जब बात बनाने की आती है तो अक्सर लोग बाहर से मांगते हैं। आज हम आपके लिए इसे घर पर बनाने का सबसे बेस्ट आइडिया लेकरआए हैं  जिसे एक बार खाने के बाद आप घर पर  हमेशा बनाने लगेंगे।

पढ़ें :- Coock Tips : बार‍िश में हेल्‍दी और टेस्‍टी ऑप्‍शन की तलाश है, इस नए टिप्स से बनाए Masala Dosa

बनाने का समान

  • पनीर – 250 ग्राम (क्यूब्स में कटा हुआ)
  • कॉर्नफ्लावर – 3 बड़े चम्मच
  • मैदा (ऑल-पर्पस फ्लावर) – 2 बड़े चम्मच
  • लहसुन पेस्ट – 1 चम्मच
  • सोया सॉस – 1 चम्मच
  • लाल मिर्च पाउडर – ½ चम्मच
  • नमक – स्वादानुसार
  • तलने के लिए तेल
  • तेल – 2 बड़े चम्मच
  • लहसुन – 1 बड़ा चम्मच (बारीक कटा हुआ)
  • हरी मिर्च – 2 (बारीक कटी हुई)
  • प्याज – 1 बड़ा (क्यूब्स में कटा हुआ)
  • शिमला मिर्च – 1 बड़ी (हरी, लाल, पीली; क्यूब्स में कटी हुई)
  • हरी प्याज की सफेद भाग – 2 बड़े चम्मच (बारीक कटी हुई)
  • सोया सॉस – 1 बड़ा चम्मच
  • टोमैटो केचप – 2 बड़े चम्मच
  • रेड चिली सॉस – 1 बड़ा चम्मच
  • सिरका – 1 चम्मच
  • चीनी – 1 चम्मच
  • काली मिर्च पाउडर – ½ चम्मच
  • नमक – स्वादानुसार
  • कॉर्नफ्लावर – 1 चम्मच
  • ताजी धनिया पत्ती (गार्निश के लिए)

बनाने  का तरीका

  • सबसे पहले एक बर्तन  में कॉर्नफ्लावर, मैदा, लहसुन पेस्ट, सोया सॉस, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालें और थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर एक गाढ़ा बैटर तैयार कर लें।
  • अब इसमें पनीर के क्यूब्स को अच्छी तरह कोट करके डीप फ्राई कर लें जब तक वह क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन न हो जाए। इसके बाद इन्हें निकालकर एक तरफ टिश्यू पेपर पर रख दें।
  • अब एक कड़ाही या वॉक में तेल गर्म करें। इसमें लहसुन, हरी मिर्च और हरी प्याज का सफेद भाग डालकर एक मिनट भूनें।
  • अब इसमें क्यूब किया हुआ प्याज डालें और 2 मिनट तक भूनें। फिर शिमला मिर्च डालकर तेज आंच पर थोड़ी देर (लगभग 2 मिनट) भूनें। ध्यान रहे सब्जियां थोड़ी क्रंची रहनी चाहिए।
  • फिर इसमें सोया सॉस, टोमैटो केचप, रेड चिली सॉस, सिरका, चीनी, काली मिर्च पाउडर और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
  • अब इस मिश्रण में थोड़ा पानी डालें और उबाल आने दें। इसे लगातार चलाते रहें, ताकि सॉस गाढ़ा हो जाए।
  • सॉस गाढ़ा तैयार होने पर तले हुए पनीर के क्यूब्स को तुरंत डालकर हल्के हाथों से मिलाएं, ताकि सॉस सभी क्यूब्स पर लग जाए। ऊपर से ताजी धनिया पत्ती और हरे प्याज के हरे भाग से गार्निश करे

 

पढ़ें :- Coock Tips : आटा से बनाएँ ऐसा बिस्कुट खाने के बाद लोग पूरी जिंदगी रखेंगे याद ,नोट करें बनाने की simple ट्रिक
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Coock Tips: इस नए ट्रिक से बनाए चिली पनीर , खाकर हर कोई करेगा तारीफ

Coock Tips: इस नए ट्रिक से बनाए चिली पनीर , खाकर हर...

Coock Tips : बार‍िश में हेल्‍दी और टेस्‍टी ऑप्‍शन की तलाश है, इस नए टिप्स से बनाए Masala Dosa

Coock Tips : बार‍िश में हेल्‍दी और टेस्‍टी ऑप्‍शन की तलाश है,...

स्पाईस लान्ज रेस्टोरेंट और बार का जिलाधिकारी ने लाइसेंस किया निरस्त, बीते रविवार को स्टाफ ने पार्टी कर रहे लोगों से मारपीट कर की थी फायरिंग

स्पाईस लान्ज रेस्टोरेंट और बार का जिलाधिकारी ने लाइसेंस किया निरस्त, बीते...

Coock Tips : आटा से बनाएँ ऐसा बिस्कुट खाने के बाद लोग पूरी जिंदगी रखेंगे याद ,नोट करें बनाने की simple ट्रिक

Coock Tips : आटा से बनाएँ ऐसा बिस्कुट खाने के बाद लोग...

Ganesh Chaturthi 2025: सिर्फ 10 मिनट में तैयार हो जाएंगे गणेश जी के प्रिय मोदक, जानें रेसिपी

Ganesh Chaturthi 2025: सिर्फ 10 मिनट में तैयार हो जाएंगे गणेश जी...

coock tips : घर पर बनाना चाहते हैं हाेटल जैसा पनीर मोमोज , तो ट्राई करें ये रेस‍िपी; बार-बार मांगकर खाएंगे घरवाले

coock tips : घर पर बनाना चाहते हैं हाेटल जैसा पनीर मोमोज...