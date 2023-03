होली में इस तरह से बनाइए मावा गुजिया, जाने रेसिपी

Mawa Gujiya Recipe: होली में गुजिया के बिना मजा कहा आता है। ज्यादातर लोग होली के दिनों में गुजिया बनाते हैं आज हम आपको बताएंगे आसान विधि के बारे में|

Mawa Gujiya Recipe Ingredients in Hindi

1 कप- दूध

2 कप- मैदा

2 कप- चीनी

1 कप- ड्राई फ्रूट्स

1 कप- घी

3 इलायची

300 ग्राम- मावा

1 कप- नारियल का बुरा

How to Make Mawa Gujiya Recipe in Hindi

सबसे पहले एक बाउल में मावा यानी खोया को कद्दूकस करके अलग रख लें। इसके बाद दूध और खोवा को अच्छे से मिक्स करने इसमें सारे ड्राई फ्रूट डाल दे| फिर एक बाउल में मैदा ले मैं देखो अच्छी तरह से गुठ इसको गूठ के बाद से 10 मिनट के लिए छोड़ दें

गूंदे हुए आटे से छोटी-छोटी लोईयां तैयार कर लें और फिर इसे पूरी जैसे आकार में बेल लें। इसके बाद गूजिया मेकर में इसे डालें और इसमें स्टफिंग को चम्मच से भर दें। इसके बाद किनारों को पानी की मदद से अच्छे बंद कर दें। इस तरह से सारी गुजियां तैयार कर लें और फिर जैसे आप पूड़ियां-कचौड़ियां तलते हैं ठीक वैसे ही गुजियां भी बना लें।