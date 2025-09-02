Coock Tips : आटा से बनाएँ ऐसा बिस्कुट खाने के बाद लोग पूरी जिंदगी रखेंगे याद ,नोट करें बनाने की simple ट्रिक

  1. हिन्दी समाचार
चाय के साथ बिस्किट का कॉम्बो किसे पसंद नहीं होता और अगर बिस्किट घर के बने हों, वो भी आटे के, तो बात ही कुछ और है! जी हां, बाजार के बिस्किट में मैदे और प्रिजर्वेटिव्स की मिलावट होती है, लेकिन घर पर बने आटे के बिस्किट हेल्दी भी होते हैं और उनका स्वाद भी लाजवाब होता है। ऐसे में, आइए आज हम सीखते हैं घर पर आटे के बिस्किट बनाने की सबसे सिंपल रेसिपी, जो आपकी शाम की चाय को और भी खास बना देगी।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

सामग्री :

  • गेहूं का आटा: 1 कप
  • घी या बटर: आधा कप
  • पिसी हुई शक्कर: आधा कप
  • बेकिंग पाउडर: आधा चम्मच
  • इलायची पाउडर: 1/4 चम्मच (ऑप्शनल)
  • नमक: एक चुटकी
  • दूध: 2-3 चम्मच (जरूरत के अनुसार)

विधि :

  • सबसे पहले एक बड़े बर्तन में घी और पिसी हुई शक्कर को अच्छी तरह मिला लें। इसे तब तक फेंटें जब तक कि यह एकदम हल्का और क्रीमी न हो जाए।
  • अब इसमें गेहूं का आटा, बेकिंग पाउडर, इलायची पाउडर और नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। इसे हाथों से हल्के से मिलाएं ताकि सभी चीजें एक साथ आ जाएं।
  • अब थोड़ा-थोड़ा दूध डालते हुए एक नरम आटा गूंथ लें। ध्यान रखें कि आटा ज्यादा सख्त न हो। इसे ज्यादा मसलना नहीं है, बस इकट्ठा करना है।
  • इसके बाद इस आटे को बेलन से आधा इंच मोटा बेल लें। आप कुकी कटर या ग्लास की मदद से मनचाहे आकार के बिस्किट काट सकते हैं।
  • एक बेकिंग ट्रे पर बटर पेपर लगाएं और कटे हुए बिस्किट थोड़ी दूरी पर रख दें। आप चाहें तो बिस्किट पर बादाम या पिस्ता के टुकड़े भी लगा सकते हैं।
  • ओवन को 180°C पर 10 मिनट के लिए पहले से गरम करें। अब बिस्किट वाली ट्रे को ओवन में रखें और 15-20 मिनट तक बेक करें। जब बिस्किट हल्के सुनहरे हो जाएं, तो समझिए कि वे तैयार हैं।
  • बिस्किट को ओवन से बाहर निकालें और पूरी तरह ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद ये थोड़े और सख्त हो जाएंगे।

 

