Coock Tips : आटा से बनाएँ ऐसा बिस्कुट खाने के बाद लोग पूरी जिंदगी रखेंगे याद ,नोट करें बनाने की simple ट्रिक

चाय के साथ बिस्किट का कॉम्बो किसे पसंद नहीं होता और अगर बिस्किट घर के बने हों, वो भी आटे के, तो बात ही कुछ और है! जी हां, बाजार के बिस्किट में मैदे और प्रिजर्वेटिव्स की मिलावट होती है, लेकिन घर पर बने आटे के बिस्किट हेल्दी भी होते हैं और उनका स्वाद भी लाजवाब होता है। ऐसे में, आइए आज हम सीखते हैं घर पर आटे के बिस्किट बनाने की सबसे सिंपल रेसिपी, जो आपकी शाम की चाय को और भी खास बना देगी।

सामग्री :

गेहूं का आटा: 1 कप

घी या बटर: आधा कप

पिसी हुई शक्कर: आधा कप

बेकिंग पाउडर: आधा चम्मच

इलायची पाउडर: 1/4 चम्मच (ऑप्शनल)

नमक: एक चुटकी

दूध: 2-3 चम्मच (जरूरत के अनुसार)

विधि :