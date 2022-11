ममता बनर्जी सरकार के मंत्री ने की राष्ट्रपति पर अभद्र टिप्पणी, भाजपा ने उठाई गिरफ्तारी की मांग

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के मंत्री अखिल गिरि (Akhil Giri) विवादित बयान के कारण चौतरफा​ घिरे हुए हैं। मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) को लेकर अभद्रत टिप्पणी की है। उन्होंने कहा, हम लोग किसी को उनकी शक्ल-सूरत से नहीं आंकते। हम राष्ट्रपति की कुर्सी का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी राष्ट्रपति कैसी दिखती हैं? मंत्री के इस अभद्र टिप्पणी के बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

वीडियो वायरल होने के बाद ममता के मंत्री पर कार्रवाई की मांग उठने लगी। इस कारण अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भी किरकिरी हो रही है। वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा ने ममता बनर्जी और उनके मंत्री अखिल गिरि पर निशाना साधा है। इसको लेकर भाजपा ने दावा किया है कि, अखिल गिरि ने राष्ट्रपति के खिलाफ यह यह टिप्पणी की तो ममता बनर्जी सरकार की महिला कल्याण विभाग की मंत्री शशि पंका भी वहां मौजूद थीं।

Akhil Giri, minister in Mamata Banerjee’s cabinet, insults the President, says, “We don't care about looks. But how does your President look?"

Mamata Banerjee has always been anti-Tribals, didn’t support President Murmu for the office and now this. Shameful level of discourse… pic.twitter.com/DwixV4I9Iw

