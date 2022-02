बंगाल से तमिलनाडु तक ममता कर रही इन राज्यों का दौरा, क्या दिल्ली में एकत्र होंगे क्षेत्रीय दल?

नई दिल्ली। हाल ही में उत्तर प्रदेश के दौरे पर अखिलेश यादव के साथ नजर आईं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गैर भाजपा शासित राज्यों के का दौरा कर रही हैं। बंगाल के चुनाव में भाजपा को बूरी तरह से मात देकर के विपक्ष की प्रमुख चेहरा बनने की कोशिशों में जुटी ममता इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिलने का कार्यक्रम तय कर रही हैं। बता दें कि इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक भी दिल्ली में हो सकती है।

ममता बनर्जी देश में तीसरे मोर्चे की सरकार बनाने के लिए लगभग सभी विपक्षी मुख्यमंत्रियों को एक मंच पर लाने की कोशिश में लगी हुई हैं। इसी सिलसिले में तमिलनाडू के मुख्यमंत्री स्टालिन ने एक ट्ववीट किया कि ‘ममता बनर्जी ने मुझसे फोन पर बात की और इस बात पर दुख जताया कि कैसे गवर्नर राज्यों में अपने अधिकारों का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं और संवैधानिक मर्यादा को लांघने का प्रयास किया जा रहा है।

Beloved Didi @MamataOfficial telephoned me to share her concern and anguish on the Constitutional overstepping and brazen misuse of power by the Governors of non-BJP ruled states. She suggested for a meeting of Opposition CMs. (1/2)

— M.K.Stalin (@mkstalin) February 13, 2022