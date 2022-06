Nupur Sharma के बयान पर आग बबूला ममता बनर्जी, बोलीं- इसे तुरंत करो गिरफ्तार

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (BJP) की निलंबित नेता नुपुर शर्मा (Nupur Sharma) ने पैगंबर मोहम्मद (Prophet Muhammad) के खिलाफ टिप्पणी की थी। इस मामले पार्टी ने उनका निलंबन भी कर दिया है। इसके बाद भी विदेश सहित देश में अब राजनीति तेज हो गई है।

I condemn the recent heinous and atrocious hatespeech remarks by a few disastrous BJP leaders, resulting in not only spread of violence, but also division of the fabric of the country, leading to disturbance of peace and amity. (1/3)

इस विवाव से आग बबूला तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamta Banerjee) ने सिलसिलेवार कई ट्वीट कर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। ममता बनर्जी (Mamta Banerjee) ने पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मैं कुछ विनाशकारी भाजपा नेताओं द्वारा की गई अभद्र टिप्पणियों की निंदा करती हूं, जिसके परिणामस्वरूप न केवल हिंसा फैल गई, बल्कि देश के ताने-बाने का विभाजन भी हुआ, जिससे शांति और सौहार्द बिगड़ गई।

At the same time, I appeal to all my brothers and sisters from all castes, creeds, religions, and communities to maintain peace in the larger interest of the common people, despite the provocation which we so strongly condemn. (3/3)

