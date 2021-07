ममता का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोलीं-मीडिया घरानों पर हमला लोकतंत्र कुचलने का एक और क्रूर प्रयास

कोलकाता। दैनिक भास्कर समूह के विभिन्न कार्यालयों में गुरुवार को आयकर विभाग ने छापेमारी की है। इस घटना की पश्चिम बंगाल की सीएम और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कड़ी निंदा की है। इस छापेमारी को ममता बनर्जी ने मीडिया घरानों पर हमला करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह केंद्र सरकार का लोकतंत्र को कुचलने का एक और क्रूर प्रयास है। बता दें कि मीडिया समूह दैनिक भास्कर के भोपाल, जयपुर, अहमदाबाद और कुछ अन्य जगहों पर विभिन्न परिसरों में छापेमारी की गई है।

I strongly condemn this vindictive act that aims to suppress voices that bring out the TRUTH. It's a grave violation that undermines the very principles of democracy.

Urging everyone in the Media to stay strong. Together we shall never let the autocratic forces succeed! (2/2)

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) July 22, 2021