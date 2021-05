ममता बनर्जी , बोलीं- पहली बार पीएम मोदी ने नहीं किया फोन

कोलकता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच चुनाव प्रचार की खटास नतीजों के बाद भी जारी है। बंगाल विधानसभा चुनावों में हैट्रिक लगाने के महज 24 घंटे के बाद ही ममता बनर्जी ने ऐसा बयान दिया है जिससे यह संकेत कि केंद्र सरकार के साथ उनका टकराव इस कार्यकाल में और बढ़ सकता है। बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा है कि यह पहली बार होगा जब किसी प्रधानमंत्री ने फोन कर के बधाई संदेश न दिया हो।

ममता ने यह बयान तब दिया है। जब पीएम मोदी 2 मई यानी नतीजों के दिन ही ट्वीट के जरिए उन्हें बधाई संदेश दे चुके हैं। पीएम मोदी ने बंगाल सरकार को केंद्र की ओर से हर संभव मदद दिए जाने का भी आश्वासन दिया था।

This is the first time a prime minister did not call: CM Mamata Banerjee on congratulatory message from PM Modi

— Press Trust of India (@PTI_News) May 3, 2021