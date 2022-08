Man Of The Moon: रिलीज हुआ Guru Randhawa लेटेस्ट एल्बम का पहला गाना हुए रिलीज

Man Of The Moon: गुरु रंधावा (Guru Randhawa) निर्माता भूषण कुमार (Bhushan Kumar) के सहयोग से अपने लेटेस्ट एल्बम ‘मैन ऑफ द मून’ (Man Of The Moon) के साथ सामने आए हैं। इसके ट्रैक्स ने पहले ही म्यूजिक की दुनिया में हलचल मचा रखी है। गुरु रंधावा (Guru Randhawa) के एल्बम और गाना ‘साइंस’ को मिले फैन्स के खूब सारे प्यार और सफलता के बाद अब मेकर्स ने इस गाने की वीडियो रिलीज करने का फैसला किया है।

आपको बता दें, इस तरह से ये एल्बम का पहला म्यूजिक वीडियो (First Music Video) भी होगा। जबकि म्यूजिक के इन दिग्गजों ने पहले भी कई ब्लॉकबस्टर ट्रैक्स (Blockbuster Tracks) दिए हैं, यह एल्बम दर्शकों को पंजाबी पॉप (punjabi pop) सनसनी से एक नए फ्लेवर और साउंड से परिचित कराता है।

‘मैन ऑफ द मून’ एल्बम एक रियल सक्सेस है और यह जोड़ी अब ‘साइंस’ के म्यूजिक वीडियो के साथ समाने आ चुकी है। इस गाने को गुरु रंधावा ने कंपोज करने के साथ लिखा और गाया हैं। यह एक फास्ट ट्रैक सॉन्ग है जो सुनसान जगह पर फंसे एक किरदार पर आधारित है जो अतीत की अपनी यादों में खोया रहता है।

देखें वीडियो

इस गाने को रूपन बल द्वारा निर्देशित किया गया हैं। यह म्यूजिक वीडियो गुरु रंधावा के फैन्स के लिए निश्चित रूप से एक विजुअल ट्रीट है क्योंकि इस गाने में उन्होंने अपने एक्सप्रेशन्स और वोकल्स के साथ हेल्पलेसनेस, दिल का दर्द और गंभीरता को बाखूबी दर्शाया हैं।