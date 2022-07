जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर भाषण के दौरान शख्स ने मारी गोली, हार्ट ने काम करना बंद किया

Shinzo Abe Shoot: जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे (Former Japanese Prime Minister Shinzo Abe) पर शुक्रवार को हमला हुआ। उनको भाषण के दौरान गोली मारी गई है। फिलहाल शिंजो आबे (Shinzo Abe) की हालत नाजुक है। उनके हार्ट ने काम करना बंद कर दिया है। सांस भी नहीं आ रही है। फिलहाल उनको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। गोली लगने के बाद आबे का काफी खून निकल गया था।

दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक माने जाने वाले जापान में यह हमला हैरान करने वाला है। जापान में बंदूक नियंत्रण के सख्त कानून लागू हैं। एनएचके’ ने घटना का एक फुटेज प्रसारित किया है, जिसमें शिंजो आबे को सड़क पर गिरते हुए देखा जा सकता है और कई सुरक्षाकर्मी उनकी ओर भागते हुए देखे जा सकते हैं। आबे जब जमीन पर गिरे तो उन्होंने अपने सीने पर हाथ रखा हुआ था तथा उनकी कमीज पर खून लगा हुआ देखा गया।

जानकारी के मुताबिक, गोली लगने के बाद शिंजो आबे को दिल का दौरा भी पड़ गया था। फिलहाल एक संदिग्ध हमलावर को हिरासत में लिया गया है। अब जापान के मौजूदा प्रधानमंत्री फुमिओ किशिदा उस हॉस्पिटल (Nara Medical University Hospital) में जा रहे हैं, जहां शिंजो आबे भर्ती हैं।

शिंजो आबे पर यह हमला नारा शहर में हुआ। तब वह भाषण दे रहे थे। अचानक से आबे नीचे गिर गये। उनको शरीर से खून भी निकल रहा था। शिंजो आबे के अचानक ऐसे गिरने से वहां मौजूद लोगों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन इसी दौरान कुछ लोगों ने वहां गोली चलने जैसी कुछ आवाज सुनी थी।

