Manipur News: मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे की अटकलों के बीच आया बड़ा बयान, फटा हुआ पत्र भी वायरल

Manipur News: मणिपुर में जारी हिंसा के बीच मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह (Chief Minister N. Biren Singh) के इस्तीफे की आज अटकलें चल रहीं थीं। कहा जा रहा था कि राज्यपाल से मिलने के दौरान वो अपना इस्तीफा सौंप देंगे। इसको लेकर बड़ी संख्या में समर्थक उनके आवास और गवर्नर हाउस के बाहर मौजूद थे।

इस बीच सोशल मीडिया पर एक फटा हुआ रिजाइन लेजर भी वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह (Chief Minister N. Biren Singh) अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। इन अटकलों के बीच मुख्यमंत्री ने खुद ही ट्वीट कर मामले पर जानकारी दी। उन्होंने इस्तीफों की अटकलों को विराम दे दिया। सीएम ने ट्वीट कर लिखा है कि, इस महत्वपूर्ण मोड़ पर, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगा।

At this crucial juncture, I wish to clarify that I will not be resigning from the post of Chief Minister.

— N.Biren Singh (@NBirenSingh) June 30, 2023