Mann Ki Baat: देश को खोखला करता है भ्रष्टाचार, मन की बात में बोले पीएम मोदी

Mann Ki Baat: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रेडियो कार्यक्रम के जरिए’मन की बात’ की। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपतिा महात्मा गांधी जी की पु​ण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि, देश को भ्रष्टाचार खोखला करता है। ये एक दीमक की तरह है लेकिन उससे मुक्ति के लिए इंतजार क्यों करें। पीएम मोदी ने इसे रोकने के लिए युवा पीढ़ी को आगे आना होगा और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दें।

जहां कर्तव्य निभाने का एहसास होता है, कर्तव्य सर्वोपरि होता है वहां भ्रष्टाचार भी नहीं रह सकता। इस दौरान उन्होंने जाट राजा महेंद्र प्रताप का जिक्र किया। वह बीएचयू का भी जिक्र करना नहीं भूले। पीएम मोदी ने उत्तराखंड और मणिपुर का भी जिक्र किया, जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि, देश में अभी पद्म सम्मान की भी घोषणा हुई है।

पद्म पुरस्कार पाने वाले में कई ऐसे नाम भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये हमारे देश के गुमनाम हीरो हैं, जिन्होंने साधारण परिस्थितियों में असाधारण काम किए हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने महात्मा गांधी को भी याद किया। उन्होंने कहा कि आज हमारे पूज्य बापू महात्मा गांधी जी की पुणयतिथित है। 30 जनवरी का ये दिन हमें बापू की शिक्षाओं की याद दिलाता है।