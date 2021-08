Mann Ki Baat: पीएम मोदी ने मेजर ध्यानचंद को किया याद, कहा-बेटे-बेटियों में खेल के प्रति बढ़ रहा आकर्षण

Mann Ki Baat: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम में के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी (PM Modi) ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद (Major Dhyan Chand) की जयंती पर उन्हें याद किया। इसके साथ ही उन्होंने ध्यानचंद को श्रद्धांजलि दी।

Every medal is special.

When India won a Medal in Hockey, the nation rejoiced. And, Major Dhyan Chand Ji would have been so happy. #MannKiBaat pic.twitter.com/0pjtzwA11d

— PMO India (@PMOIndia) August 29, 2021