Mann Ki Baat: पीएम मोदी बोले-टेक्यो में भारत का तिरंगा देखकर पूरा देश उत्साहित

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Pm Modi) मन (Mann Ki Baat) की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने टेक्यो ओलंपिक (tecyo olympics) को लेकर देशवासियों से अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने कहा कि टेक्यो में भारत का तिरंगा झांडा देखकर पूरा देश उत्साहित है। उन्होंने कहा कि, कुछ यादगार पल, अब भी मेरी आंखों के सामने हैं, इसलिए, इस बार ‘मन की बात’ की शुरूआत उन्हीं पलों से करते हैं।

Tokyo Olympics में भारतीय खिलाड़ियों को तिरंगा लेकर चलते देखकर, मैं ही नहीं पूरा देश रोमांचित हो उठा। पूरे देश ने, जैसे एक होकर अपने इन योद्धाओं से कहा विजयी भव! विजयी भव! इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि, जब ये खिलाड़ी भारत से गए थे तो मुझे इनसे गप-शप करने का, उनके बारे में जानने और देश को बताने का अवसर मिला था।

ये खिलाड़ी, जीवन की अनेक चुनौतियों को पार करते हुए यहां पहुंचे हैं। आज उनके पास, आपके प्यार और support की ताकत है इसलिए, आइए मिलकर अपने सभी खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं दें और उनका हौसला बढ़ाएं। Social Media पर Olympics खिलाड़ियों के support के लिए हमारा Victory Punch Campaign अब शुरू हो चुका है। आप भी अपनी टीम के साथ अपना Victory Punch share करिए, India के लिए cheer करिए।

पीएम मोदी ने कहा कि, जो देश के लिए तिरंगा उठाता है उसके सम्मान में, भावनाओं से भर जाना, स्वाभाविक ही है। देशभक्ति की ये भावना, हम सबको जोड़ती है। कल, यानि 26 जुलाई को ‘कारगिल विजय दिवस’ भी है। कारगिल का युद्ध, भारत की सेनाओं के शौर्य और संयम का ऐसा प्रतीक है, जिसे पूरी दुनिया ने देखा है। इस बार ये गौरवशाली दिवस भी ‘अमृत महोत्सव’ के बीच में मनाया जाएगा। इसलिए ये और भी खास हो जाता है। मैं चाहूंगा कि आप कारगिल की रोमांचित कर देने वाली गाथा जरुर पढ़ें, कारगिल के वीरों को हम सब नमन करें।

इस बार 15 अगस्त को देश अपनी आजादी के 75वें साल में प्रवेश कर रहा है। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जिस आजादी के लिए देश ने सदियों का इंतजार किया, उसके 75 वर्ष होने के हम साक्षी बन रहे हैं। आपको याद होगा, आजादी के 75 साल मनाने के लिए, 12 मार्च को बापू के साबरमती आश्रम से ‘अमृत महोत्सव’ की शुरूआत हुई थी।

इसी दिन बापू की दांडी यात्रा को भी पुनर्जीवित किया गया था, तब से, जम्मू-कश्मीर से लेकर पुडुचेरी तक, गुजरात से लेकर पूर्वोत्तर तक, देश भर में ‘अमृत महोत्सव’ से जुड़े कार्यक्रम चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि, कितने ही स्वाधीनता सेनानी और महापुरुष हैं, जिन्हें ‘अमृत महोत्सव’ में देश याद कर रहा है। सरकार और सामाजिक संगठनों की तरफ से लगातार इससे जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

ऐसा ही एक आयोजन इस बार 15 अगस्त को होने जा रहा है, ये एक प्रयास है राष्ट्रगान से जुड़ा हुआ। सांस्कृतिक मंत्रालय की कोशिश है कि इस दिन ज्यादा से ज्यादा भारतवासी मिलकर राष्ट्रगान गाएं, इसके लिए एक website भी बनाई गई है- rashtragaan.in। इस website की मदद से आप राष्ट्रगान गाकर, उसे record कर पाएंगे, इस अभियान से जुड़ पाएंगे।

मुझे उम्मीद है, आप इस अनोखी पहल से जरूर जुड़ेंगे। पीएम ने कहा कि, ‘अमृत महोत्सव’ किसी सरकार का कार्यक्रम नहीं, किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं, यह कोटि-कोटि भारतवासियों का कार्यक्रम है। हर स्वतंत्र और कृतज्ञ भारतीय का अपने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन है और इस महोत्सव की मूल भावना का विस्तार तो बहुत विशाल है ये भावना अपने स्वाधीनता सेनानियों के मार्ग पर चलना, उनके सपनों का देश बनाना। जैसे, देश की आजादी के मतवाले, स्वतंत्रता के लिए एकजुट हो गए थे, वैसे ही हमें देश के विकास के लिए एकजुट होना है। हमें देश के लिए जीना है, देश के लिए काम करना है और इसमें छोटे- छोटे प्रयास भी बड़े नतीजे ला देते हैं।