Manohar Lal Khattar बोले- SDM ने जिन शब्दों का किया चयन वो गलत, लेकिन कानून व्यवस्था बनी रहे सख्ती ज़रूरी

हरियाणा (Haryana) करनाल के जिले में एसडीएम के किसानों के 'सिर फोड़ने' वाले बयान पर सोमावर को प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Chief Minister Manohar Lal Khattar) की प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि एसडीएम (SDM ) ने जिन शब्दों का चयन किया वो गलत था, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखने (maintain law and order) के लिए सख्ती ज़रूरी (strictness is necessary) थी।